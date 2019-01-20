Marmarabirlik'te Hedef 1 Milyar TL Ciro

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan Edincik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi'nin genel kuruluna katılan Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 2019 yılı hedeflerinin 40 bin ton satış ve 600 milyon TL ciro olduğunu açıkladı.

Bandırma'da bulunan Edincik 775 sayılı Zeytin Tarım ve Satış Kooperatifi'nin genel kurulu gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan genel kurulda mevcut Başkan Mehmet Özçakır, seçimlere tek liste ile katıldı. Özçakır genel kurulda yaptığı konuşmada, "31 Aralık tarihi ile sona eren ve 76 gün süren alımlarımız neticesinde 46 milyon lira karşılığında 7 bin 800 ton ürün alımı yapıldı. Bu alımların 6 bin 400 tonu gemlik, bin 400 tonu ise Edincik su tipi zeytindir. 10 bin ton ile kooperatif tarihimizin en yüksek rekolte beyanını aldık" dedi.

4 yılda ortaklara 50 bin plastik kasa, 10 bin yaygı bezinin yanısıra 3 milyon liralık zirai ilaç, 2,5 milyon liralık da gübre satışı gerçekleştirdiklerinin altını çizen Özçakır, "Zirai ilaç ve gübre satışlarımızı eski fiyatlar üzerinden yaparak ortaklarımıza destek olduk. İki yılda 12 bin domat zeytin fidanını ücretsiz olarak dağıttık" dedi.

Özçakır, yeni dönemde Edincik Mahallesi'ndeki merkez binanın karşısında yeni bir idari binanın yapımına başlayacakları müjdesini de verdi.

"2022'de 1 milyar TL ciro hedefimiz var"

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa ise, Marmarabirlik'in 2018 yılında 36 bin ton satış gerçekleştirerek 524 milyon TL ciro elde ettiğini ifade ederek, 2019 yılında bu rakamın 40 bin ton ve 600 milyon TL olarak hedeflendiğini vurguladı. Asa, "Marmarabirlik, Türkiye'de ilk 500 sanayi kuruluşu içinde 347'nci sırada. Daha önce sıralamaya bile giremeyen Marmarabirlik son 2010 yılından bugüne kadar da 5 kez zeytin ve zeytinyağı ihracatında birincilik ödülünü aldı. 2022 sonunda 1 milyar TL ciro hedefimiz var. Göreve geldiğimiz ilk günden veri Marmarabirlik'i zarar ettirmeden ve ortaklarımızı mağdur etmeden görevimizi sürdürmeye çalıştık. Her zaman ortaklarımızın yanında olduk" dedi.

"Afrin'den zeytin ithal ettiğimiz yalan"

Zeytin alım dönemi başında bazı kesimler tarafından kasıtlı olarak Afrin'den zeytin alındığı konusunda bazı iftiralar yayıldığını ve siyasilerin de bu konuda yanlış yönlendirildiğini söyleyen Asa, "O gün de söyledik. Suriye'de Gemlik tipi zeytin yetişmiyor, yağlık zeytin yetişiyor. Gemlik tipi sofralık zeytin sadece Türkiye'de yetişiyor. Bu konuda bizim kendi üreticimiz dururken dışarıdan zeytin almamız söz konusu değil. Kaldı ki 1939 yılında çıkan Zeytin Üreticisini Koruma Kanunu kapsamında zeytin ithalatının yapılması söz konusu bile değildir. Biz o gün dedik ki, bunu belgeleyin görevimizden istifa edeceğiz diye. Kimse bir belge açıklayamadı. Aslında amaç şuydu. Marmarabirlik fiyat açıkladıktan sonra tüccar piyasadan çekildi. Tüccar bizim aldığımız fiyatlardan almamak için bütün bölgelerde böyle bir dedikodu yaydı ve siyasileri de yanlış yönlendirdiler. Sonuçta olan üreticimize oldu. 12.60 TL'ye Marmarabirlik tavan fiyattan ürün alırken, tüccar 9-10 TL fiyatla ürün alımı yaptı" diye konuştu.

Konuşmaların ardından geçilen seçimlerde tek liste ile seçimlere giren Mehmet Özçakır, kullanılan 279 oydan geçerli olan 267 oyu alarak yeniden başkanlığa seçildi. Mehmet Özçakır'ın listesinde Süleyman Dönmez, Mahmut Alak ve Nuri Burma yer aldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA