Marmarabirlik okulları güzelleştirdi

24.09.2019 14:27

Marmarabirlik, sosyal sorumluluk anlamında önemli bir projeye imza attı. 2019-2020 eğitim öğretim yılı öncesi "Okullarımızı Güzelleştiriyoruz" adı altında gerçekleştirilen proje ile Marmarabirlik'e bağlı 8 kooperatif bölgesinde 8 okul boyatıldı. Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların eğitim ve öğretim yuvalarını güzelleştirmekten mutluluk duyduğumuz bu proje, Marmarabirlik ailesinin eğitime verdiği önemi göstermektedir" dedi.



Sofralık zeytin ve zeytinyağı sektörünün öncü kuruluşlarından Marmarabirlik, bir yandan dünya standartlarında üretim yaparak ülke ekonomisine katkı sağlarken, diğer taraftan da sosyal sorumluluk projeleri ile ses getirmeye devam ediyor. Marmarabirlik, 2019-2020 eğitim öğretim yılı öncesi "okullarımızı güzelleştiriyoruz" adıyla örnek bir projeye imza attı.



Başkan Hidamet Asa, "8 kooperatif bölgesinde ihtiyacı olan köy ve mahalle ilköğretim okulları boyatıldı. Marmarabirlik Yönetim Kurulunun Kararı, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile sağlanan koordinasyon kapsamında gerçekleştirilen projemizle; Gemlik'te Kurşunlu Nursel Çağlar İlkokulu, Mudanya'da Çayönü İlkokulu, Erdek'te İstiklal İlkokulu, Orhangazi'de Narlıca İlkokulu, İznik'te Müşküle İlkokulu, Edincik'te On Sekiz Eylül İlkokulu, Mürefte'de Cumhuriyet İlkokulu, Marmara Adası'nda Topağaç İlkokulu boyatıldı. Mayıs ayında düzenlediğimiz öykü yarışmasında bu projemizi kamuoyu ile paylaşmıştık. Zeytin üreticisinin bulunduğu bölgelerde yer alan okulların fiziki şartlarının iyileştirmesinde Marmarabirlik'in de katkısının olmasını istedik. Geleceğimiz olan çocuklarımız her şeyin en güzelini hak ediyor. Öğrencilerimizin eğitim yuvalarını güzelleştirmek adına gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduğumuz bu çalışma, eğitime verilen önemin bir göstergesidir" dedi.



Marmarabirlik için sosyal projelerin önemine vurgu yapan Asa şunları söyledi: "Günümüzde sosyal sorumluluk projeleri büyük önem taşımaktadır. Tüketiciler artık sadece aldıkları ürün, hizmetin kalitesi ve fiyatı ile değil; bunları üreten kurumun topluma hizmet anlamında sosyal sorumluluğunu yerine getirip getirmediği ile de ilgilenmektedir. Yeni eğitim öğretim yılının başta öğrencilerimize ve tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diliyorum." - BURSA

Kaynak: İHA