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Marmara Denizi ulaşımına lodos engeli

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Haberler | Güncel

Marmara Denizi ulaşımına lodos engeli Marmara Denizinde oluşan lodos sebebiyle çok sayıda tekne Tekirdağ'da rıhtıma bağladı.

MARMARA, BALIKESİR (İHA) - Marmara Denizi ulaşımına lodos engeli

TEKİRDAĞ - Marmara Denizinde oluşan lodos sebebiyle çok sayıda tekne Tekirdağ'da rıhtıma bağladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılardan sonra bu sabah saatlerinde Marmara Denizinde hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan lodos etkili oluyor. Lodos sebebiyle Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi kıyılarında oluşan dalgalar zaman zaman iç kesimlere kadar vurmaya başladı.

Balıkçılar rıhtıma bağladı

Fırtınayla birlikte oluşan lodos nedeniyle çok sayıda balıkçı teknesi de Süleymanpaşa Balıkçı Barınağında rıhtıma bağlayarak, fırtınanın geçmesini bekliyor.

Marmara Denizi ulaşımına lodos engeli

Marmara Denizi ulaşımına lodos engeli

Marmara Denizi ulaşımına lodos engeli

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İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Son Dakika Haberleri

Marmara Denizi, Tekirdağ, Marmara, Lodos, Güncel, Haber

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