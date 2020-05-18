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Market, bakkal, manav ve kasaplar bugün ve yarın saat 10.00-16.00 arasında açık olacak

Koronavirüs salgını nedeniyle 15-19 Mayıs tarihleri arasında 15 ilde geçerli olan sokağa çıkma yasağında bazı işletmeler kısmı olarak hizmet vermeye devam edecek. Bu kapsamda market, bakkal, manav ve kasaplar bugün ve yarın saat 10.00 ile 16.00 arasında toplam 6 saat süreyle açık olacak.

Market, bakkal, manav ve kasaplar bugün ve yarın saat 10.00-16.00 arasında açık olacak
18.05.2020 11:54 | Son Güncelleme: 18.05.2020 12:22

Dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasında yeni kararlar alınmış ve market, bakkal ve manavların yanı sıra kasapların da belli süreler içerisinde açık olması kararlaştırılmıştı. Buna göre bugün ve yarın saat 10.00 ile 16.00 arasında market,manav ve kasaplar açık olacak.

15 İLDE YASAK VAR

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Sokağa Çıkma Kısıtlaması" ile ilgili genelge göndermişti. Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilde, 15 Mayıs Cuma günü saat 24.00 ile 19 Mayıs Salı günü saat 24.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması bulunuyor.

VATANDAŞLAR EN YAKIN MARKETE GİDEBİLECEK

Öte yandan kısıtlamanın olduğu bugün ve yarın marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Pazartesi ve salı günleri 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere ihtiyaçların karşılanması için en yakın market, bakkal, manav ve kasaplara gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar evlere servis yapabilecek.

Ekonomi Manşet

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