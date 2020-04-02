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Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim, Yusuf Günay, Spor

Mario Lemina: "Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'a çok üzüldük"

- Mario Lemina: "Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'a çok üzüldük" Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina: "Formdayım ve kendimi iyi hissediyorum" Galatasaray'ın Gabonlu futbolcusu Mario Lemina, korona virüs tedavisi devam eden teknik direktör Fatih Terim, ikinci başkan...

02.04.2020 21:54 | Son Güncelleme: 02.04.2020 21:57
Mario Lemina: 'Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'a çok üzüldük'

- Mario Lemina: "Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'a çok üzüldük"

Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina:

"Formdayım ve kendimi iyi hissediyorum"

İSTANBUL - Galatasaray'ın Gabonlu futbolcusu Mario Lemina, korona virüs tedavisi devam eden teknik direktör Fatih Terim, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay'ın testlerinin pozitif çıktığını öğrenince çok üzüldüklerini söyledi.

Galatasaray'ın Gabonlu futbolcusu Mario Lemina, korona virüs salgını sebebiyle lige verilen arada günlerini nasıl geçirdiğini açıkladı. Kulüp televizyonuna konuşan başarılı futbolcu, kendi sağlığı ile ilgili "Çok iyiyim. Ailemle beraberim. Onlar da çok iyi. Evdeyiz, evde kalmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Formdayım, kendimi iyi hissediyorum"

Gabonlu futbolcu, evde çalışmalarını devam ettirdiğinin altını çizip, sahada oynamayı çok özlediğini aktararak, "Her gün çalışıyorum. Yurt dışında işlerim var onları halletmeye çalışıyorum. Oğlumla oynuyorum. Diğer oğlum da yurtdışında onunla görüntülü konuşuyorum. Antrenmanlarımı yapıyorum. Kulüp bir çalışma programı gönderdi. Ben de bunları yerine getirmeye çalışıyorum. Tabi bunlar fitness salonunda yapılması gereken şeyler fakat ben de bu programın üzerine koymaya, kardiyo çalışmaları yapmaya çalışıyorum. Formdayım. Kendimi de çok iyi hissediyorum. Ancak sahada oynamayı özledik. Evde yapılan antrenman sahadakine benzemiyor ne yazik ki" açıklamasını yaptı.

"Beslenmemize dikkat etmek zorundayız"

Evde kaldığı bu dönemde beslenmesine de dikkat ettiğini ifade eden 26 yaşındaki futbolcu, "Beslenme uzmanımız bize belli bir program gönderdi. Ama ben bundan önce de beslenmeme dikkat ediyordum. Biz profesyonel sporcular olduğumuz için beslenmemize dikkat etmek zorundayız. Beslenme uzmanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'ı duyunca çok üzüldük"

Lemina, teknik direktör Fatih Terim, ikinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay'ın korona virüse yakalandığı haberini aldıklarında çok üzüldüklerini ifade ederek şu ifadelere yer verdi:

"Açıkçası bu haberi aldığımızda hepimiz çok üzüldük. Bir an önce sahaya çıkıp, tekrar eski günlerimize dönmeyi umuyorum. Testleri pozitif çıkan tanıdıklarım var. Onlara uzaktan da olsa moral vermeye çalışıyorum. Buna hepimizin dikkat etmesi gerekiyor."

"Sağlık çalışanlarına sabır ve güç diliyorum"

Korona virüs ile mücadele döneminde sağlık çalışanlarına da sabır ve güç dileyen başarılı futbolcu, "Onların yaptıkları şeyin çok cesaret gerektirdiğine inanıyorum. Onlara sabır ve güç diliyorum. Bizim de onlara yardım etmemiz gerekiyor. Bağışlarla olabilir" ifadelerini kullandı.

"Herkesin evde kalmasını istiyorum"

Evde kalan vatandaşlara da mesaj gönderen Gabonlu oyuncu, "Öncelikle sabır diliyorum. Bunun yanında söylenen tüm sağlık kurallarına uymalarını istiyorum. Evde kalmalarını istiyorum. Umarım bu ortamdan kısa sürede kurtulup eski günlerimize döneriz" şeklinde konuştu.

Mario Lemina: 'Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'a çok üzüldük'

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Mario Lemina: "Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'a çok üzüldük"
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