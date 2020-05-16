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Mario Jardel, sosyal medya paylaşımında Emre Belözoğlu'nu yine sansürledi

Geçtiğimiz günlerde yaptığı video paylaşımında Emre Belözoğlu'nun üstüne çarpı atan Galatasaray'ın eski golcüsü Mario Jardel, tecrübeli futbolcuyu bir kez daha sansürledi.

Mario Jardel, sosyal medya paylaşımında Emre Belözoğlu'nu yine sansürledi
16.05.2020 12:59 | Son Güncelleme: 16.05.2020 12:59

2000 yılında 17 milyon euro karşılığı Porto'dan Galatasaray'a transfer olan ve 1 sezonda attığı gollerle sarı-kırmızılı taraftarların gönlüne giren Jardel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla Galatasaray'ı unutmadığını gösteriyor.

Ancak Mario Jardel'in son paylaşımında eski takım arkadaşı, Fenerbahçeli Emre Belözoğlu'nu hedef alması sosyal medyada gündem oldu.

EMRE'Yİ YİNE SANSÜRLEDİ

Galatasaray'ın 2000-2001 sezonundan bir kadro fotoğrafını paylaşan Jardel, Emre Belözoğlu'nun yüzünü sansürledi.

Brezilyalı eski futbolcu paylaştığı fotoğrafa, "Sonsuza dek Galatasaraysınız ya da hiçsiniz" mesajını ekledi.

DAHA ÖNCE DE AYNISINI YAPTI

Daha önce 2000'de Galatasaray'ın Real Madrid'i yendiği Süper Kupa finalinin seremonisinden bir kesit paylaşan Brezilyalı eski futbolcu, Emre Belözoğlu'nun yüzüne çarpı atmıştı.

Mario Jardel, sosyal medya paylaşımında Emre Belözoğlu'nu yine sansürledi
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