Mario Gavranovic, Kayseri'ye geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mario Gavranovic, Kayseri'ye geldi

İhlas Haber Ajansı / Yüksel Yıkılmaz - Haberler | Spor

- Mario Gavranovic, Kayseri'ye geldi Kayserispor'un yeni transferi Mario Gavranovic Kayseri'ye geldi.

- Mario Gavranovic, Kayseri'ye geldi

KAYSERİ - Kayserispor'un yeni transferi Mario Gavranovic Kayseri'ye geldi.

Kayserispor'un renklerine bağlamak üzere Kayseri'ye davet ettiği İsviçreli futbolcu Mario Gavranovic, kente geldi. Özel uçakla Kayseri havaalanına inen 31 yaşındaki forvet futbolcu, bir grup Kayserispor taraftarı tarafından karşılandı. Sarı-kırmızılı taraftarların tezahüratlarından memnun bir şekilde havaalanından çıkan ve Kadir Has Tesisleri'ne geçen Mario Gavranovic, yarın sağlık kontrolünden geçecek ve sonrasında da kendisini Kayserisporlu yapacak imzayı atacak.

31 yaşındaki Mario Gavranovic, Hırvatistan Ligi takımlarından Dinamo Zagreb'te forma giyiyordu.

Mario Gavranovic, Kayseri'ye geldi
Mario Gavranovic, Kayseri'ye geldi
Mario Gavranovic, Kayseri'ye geldi
Mario Gavranovic, Kayseri'ye geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yüksel Yıkılmaz

Kayserispor Başkanı Gözbaşı, Emre Demir'in Barcelona'ya transferi hakkında konuştu: Netleşen bir durum yok
Kayserispor Başkanı Gözbaşı, Emre Demir'in Barcelona'ya transferi hakkında konuştu: Netleşen bir durum yok
Bir Türk daha Barcelona'da! Katalan devi, Kayserispor'dan Emre Demir'i kadrosuna kattı
Bir Türk daha Barcelona'da! Katalan devi, Kayserispor'dan Emre Demir'i kadrosuna kattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Serdar Ortaç Şahan Gökbakar Murat Dalkılıç Mustafa Sandal
Spor Merve Çoban Metin Oktay Lionel Messi Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mario Gavranovic, Kayseri'ye geldi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 21:53:11. #1.14#

title