Mario Balotelli çılgınlığı! Dünyanın en zengin takımını da peşine taktı - Haberler Spor
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Mario Balotelli çılgınlığı! Dünyanın en zengin takımını da peşine taktı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, yükselişe geçen Mario Balotelli'ye önemli tekliflerin geldiğini açıkladı. Sancak, dünyanın en zengin kulübü olarak gösterilen Newcastle'ın da Balotelli'yi istediğini belirtti.

İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United, ara transfer döneminde gaza bastı. Trippier ve Chris Wood'u kadrosuna katan Newcastle, şimdi de Balotelli'yi gözüne kestirdi.

Mario Balotelli çılgınlığı! Dünyanın en zengin takımı da peşine takıldı

100 MİLYON EUROLUK BÜTÇE

Premier Lig'den düşmemeye oynayan Newcastle, transfer için 100 milyon euroluk bütçe hazırladı. Balotelli için de kesenin ağzını rahatça açabilir.

Mario Balotelli çılgınlığı! Dünyanın en zengin takımı da peşine takıldı

"ARAP TAKIMINDAN TEKLİF GELDİ"

Radyospor'a konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Balotelli'ye dün bir Arap takımından teklif geldi. Reddettik, 'vermeyi düşünmüyoruz' dedik. Newcastle United, Balotelli'yi transfer etmeyi düşünüyormuş; ama şu ana kadar bize teklif vermediler. Sözleşmesinde çıkış maddesi var zaten. Rakamı söylemeyim." dedi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor Haberleri
Haberler.com - Spor Haberleri

Newcastle United FC, Mario Balotelli, Adana Demirspor, Murat Sancak, Spor, Haber

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