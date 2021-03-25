Mardinli fırıncılar, yapılışı sır gibi saklanan çöreklerin siparişine yetişemiyor
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Mardinli fırıncılar, yapılışı sır gibi saklanan çöreklerin siparişine yetişemiyor

25.03.2021 10:30 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:53
Mardinli fırıncılar, yapılışı sır gibi saklanan çöreklerin siparişine yetişemiyor

Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki bir fırında yapılan 10 çeşit baharatlı, keçi sütlü ve tere yağlı çörek yoğun talep görmeye başladı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki bir fırında yapılan 10 çeşit baharatlı, keçi sütlü ve tere yağlı çörek yoğun talep görmeye başladı. Taş fırında pişirilen çörekler için İstanbul ve İzmir'den talep gelince fırıncılar siparişlere yetişemez oldu.

Kızıltepe ilçesi Yeni Mahallede taş fırın işletmecisi Burhan ve Ali Kalkan'ın özel karışımlı çörekleri büyük ilgi gördü. 10 çeşit baharat, keçi sütü, tereyağıyla yapılan hamur açıldıktan sonra taş fırına sürülüyor. Pişen çörekleri yiyen vatandaşlar, bu fırının müdavimi oluyor. Kısa sürede ilgi odağı plan çöreklere İstanbul, İzmir ve Adana'dan da siparişler gelmeye başlayınca Kızıltepeli fırıncılar, siparişleri yetiştirmek için gecesini gündüzüne katmaya başladı.

Şehir dışından yoğun talep geliyor

Hamurun içine koyduğu baharatları sır gibi saklayan Ali Kalkan, "Bu çörekler özel baharatlarla hazırlanıyor. Keçi sütüyle karışımı oluyor. Biz bunu özel bir şekilde hazırlayıp vatandaşların beğenisine sunuyoruz. Bunu yeni çıkardık, yoğun bir şekilde talep geldi. İstanbul, İzmir, Adana, Diyarbakır ve Mersin'e kadar telefonla talep geliyor. 10 çeşit baharat karışımıyla yapıyoruz. Tabii baharat çeşitlerini biz tek biliyoruz. Karışımı kimseye söylemiyoruz. Çöreği yiyenler hiçbir rahatsızlık duymadı, hep çok beğenildi" dedi.

İşletmecilerden Burhan Kalkan ise işin püf noktasının taş fırın ve baharat çeşidinden olduğunu vurguladı.

Müşteriler de çöreklerde anne eli lezzeti olduğu için talep gördüğünü söyledi. Müşterilerden Kamil Taşkın, "Bunun yapılışı annemin yaptığıyla aynı. Şuanda bizim ailede çocuklarımız da yiyor hiçbir sıkıntı yok. Tadı baharatı fazla hissetmiyorsun, şekeri de fazla hissetmiyorsun, böyle bisküviye benzer bir tadı var" diye konuştu. - MARDİN

Mardinli fırıncılar, yapılışı sır gibi saklanan çöreklerin siparişine yetişemiyor
Mardinli fırıncılar, yapılışı sır gibi saklanan çöreklerin siparişine yetişemiyor
Mardinli fırıncılar, yapılışı sır gibi saklanan çöreklerin siparişine yetişemiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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