Mardin'in Köyünden İspanya'da Şampiyonluğa Uzandılar

Mardin Midyat'ın Sivrice Köyü'ndeki ilköğretim öğrencileri, tüm zorluk ve imkansızlıkları aşarak başarı hikayesi yazdılar. Büyük yokluklar içinde eğitimini sürdürmeye çalışan çocuklar, robotik alanda kendi imkanlarıyla hazırladıkları çalışmayla İspanya'daki FLL (First Lego League) European Open Championship'te Yükselen Yıldız Birincilik Ödülü'nü kazandılar.

Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Sivrice Köyü'ndeki öğrenciler, Avrupa 1'incisi oldular. Büyük yokluklar içinde eğitimini sürdürmeye çalışan çocuklar, robotik alanda kendi imkanlarıyla hazırladıkları çalışmayla İspanya'daki FLL (First Lego League) European Open Championship'te Yükselen Yıldız Birincilik Ödülü'nü kazanmayı başardılar. Zeka Küpü projesi kapsamında Mardin'deki çocuklara teknoloji sınıfı ve maker kitler sağlayan Turkcell, robotik alanda yeni başarılar yazmaya hazırlanan Sivrice Dream'e 'Yanınızdayız' mesajı verdi.

Turkcell sponsor oldu

Turkcell açıklamasına göre, Sivrice'deki okulu üç boyutlu yazıcıdan dizüstü bilgisayarlara, elektronik devrelerden robotik malzemelerine dek donatılarak, bir Maker laboratuvarı kuruldu. Turkcell'in uzman eğitimcileri çocuklara robotik, kodlama ve mobil uygulama geliştirme alanlarında eğitimler verdi. Son olarak da Mardin Midyat Sivrice Ortaokulu'nun FLL turnuvasında resmi sponsoru oldu.

Teknoloji Zirvesi'ne katıldılar

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu'nun davetiyle 4 Nisan'daki Teknoloji Zirvesi için İstanbul'a da gelen Sivrice Dream'in çalışmaları büyük beğeni topladı. Sivrice Dream Takımı, Lego EV3 Mindstorms setiyle hazırlamış olduğu Gyro Boy ve Zeka Küpü Çözen Robot çalışmalarıyla katılımcıların büyük ilgisini topladı. Renkleri bir komut olarak algılayıp hareket edebilen Gyro Boy Robot da performansıyla ilgi toplayan diğer çalışmalar arasında yer aldı. Zirveden bir gün önce İstanbul'a gelen öğrenciler, Turkcell ekibiyle beraber tarihi yarımada turu yaptı. İstanbul'u ilk defa gezme fırsatı bulan çocuklar tarihi yarımada gezisinde keyifli bir gün geçirdi.

'Yapamazsınız' diyenlere inat

Dilara, Enver, Derya, Meryem, Engin ve Seydi, 'Sivrice Dream' adlı takımın ilk öğrencileri. Beş yıl önce, Sivrice'nin Zeka Küpleri, FLL (First Lego League) Turnuvası'na katılmayı hayal ediyor. Başlangıçta bu çocuklara sınıf arkadaşları bile inanmıyor, "Yapamazsınız, hayal görmeyin" diyorlar. Böylece takımın adı 'Sivrice Dream' oluyor. Bu takımın ilginç bir yanıysa her yıl mezun olan öğrenciler yerini kardeşlerine veya kuzenlerine bırakıyor. Aslında bir nevi aileden aileye üyelerini aktaran bir takım haline geliyor. Sivrice Dream takımı Lego Olimpiyatları hayallerinin daha ilk adımında, yarışmaya katıldıklarında, maddi zorluklarla karşılaşıyorlar. Sivrice Dream takımı bölge yarışmasından dereceyle dönünce, İstanbul'daki finallere katılmaları gerekiyor. Başka dertler başlıyor bu sefer de. Çevre okullardan ve çeşitli sponsorlardan aldıkları destekle bir köy okulu olarak Türkiye'nin en prestijli okullarına karşı yarışıp, ulusal turnuvada da derece yapıyorlar.

Sivrice Dream Turkey, yola çıktığı günden bu yana elde ettiği başarılar:

Yükselen Yıldız Birincilik Ödülü - Pamplona, İspanya (2014)

Aslan Koç Ödülü - FLL Ankara Bölgesel Turnuva (2015)

Yenilikçi Çözüm Ödülü - FLL İstanbul Bölgesel Turnuva (2017)

Sunum Ödülü - FLL İstanbul Bölgesel Turnuva (2018) - İSTANBUL