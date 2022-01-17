Mardin Derik'te Yaşayan Son Ermeni
Zekeriya Sabunci, Mardin'in Derik ilçesinde yaşayan son Ermenilerden. Liseye kadar Derik'te yaşayan Sabunci ve ailesi, ilçedeki diğer çok sayıda kişi gibi büyük kentlere göç etmiş.
Zekeriya Sabunci, Mardin'in Derik ilçesinde yaşayan son Ermenilerden. Liseye kadar Derik'te yaşayan Sabunci ve ailesi, ilçedeki diğer çok sayıda kişi gibi büyük kentlere göç etmiş. Yıllar sonra yeniden memleketine dönen Sabunci, ailesine ismini veren mesleğine, sabun üretimine de yeniden başlamış
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