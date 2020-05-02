Mardin'deki sağlık çalışanının İzmir'de yaşayan çocuklarına doğum günü sürprizi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mardin'deki sağlık çalışanının İzmir'de yaşayan çocuklarına doğum günü sürprizi

Mardin'deki sağlık çalışanının İzmir'de yaşayan çocuklarına doğum günü sürprizi
02.05.2020 17:42 | Son Güncelleme: 02.05.2020 17:45

Mardin'deki sağlık çalışanının İzmir'de yaşayan çocuklarına doğum günü sürprizi Sağlık çalışanının çocukları için doğum günü istediğini kırmadılar Mardin'de görevli çift, İzmir'deki doğum günü kutlamasını canlı yayında izledi Korona virüsü salgını nedeniyle Mardin'de görev yapan Meltem ve...

Mardin'deki sağlık çalışanının İzmir'de yaşayan çocuklarına doğum günü sürprizi

Sağlık çalışanının çocukları için doğum günü istediğini kırmadılar

Mardin'de görevli çift, İzmir'deki doğum günü kutlamasını canlı yayında izledi

İZMİR - Korona virüsü salgını nedeniyle Mardin'de görev yapan Meltem ve Nedim Gülcan çifti, sosyal medya aracılığıyla İzmir'deki bir ilçe belediyesinin başkanından ikiz çocukları Kuzey ve Rüzgar'ın doğum günlerini kutlamalarını istedi. Çiftin bu isteği belediye başkanına ulaştırıldı, Güzelbahçe'deki sürpriz doğum günü canlı yayınla çifte izletildi.

Korona virüsü salgını nedeniyle görev yerleri Mardin olan Meltem ve Nedim Gülcan çifti, virüsün başlamasından sonra ikiz çocukları Kuzey ve Rüzgar ile kız çocukları Elif'i Güzelbahçe'de oturan anne ve babasının yanına göndermek zorunda kaldı. Çift, ikiz çocuklarının doğum günleri içinse sosyal medyadan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce'ye mesaj attı.

Canlı yayınla sürpriz doğum gününü izlediler

Başkan İnce'de bu isteği geri çevirmedi ve pasta alındıktan sonra ikizlere doğum günü sürprizi yapıldı. Çift kuylamayı, telefondan yapılan canlı yayınla izledi.

Vatanı için görev başında olan Meltem ve Nedim çiftinin bu isteklerini yerine getirmenin kendilerine büyük bir mutluluk verdiğini söyleyen Başkan Mustafa İnce, "Sosyal medya hesabımıza gelen mesajı arkadaşlar söyleyince duygulandım. Nedim Bey vatanı koruyor, Meltem Hanım insanları hastalıktan koruyor, ikisi de vatan sathında görev başındalar, vatani görevlerini kilometrelerce uzakta çocuklarının hasretiyle yapıyorlar. Bu yaşta çocukların anne ve babanın sevgi ve şefkatine ihtiyaçları var; fakat içinde bulunduğumuz bu durum maalesef bu zorlu koşulları da oluşturuyor. Bizlerde onlara bu mutluluğu yaşatmak için ikizlerimiz Kuzey ve Rüzgar'ın doğum günlerini kutladık. Anne ve babasına canlı yayında bağlanıp bu mutluluklarına ortak olduk. Umarız bu hastalık bir an önce son bulur; Kuzey, Rüzgar ve Elif anne ve babalarına kavuşurlar. Onlar vatanları için büyük mücadeleler veriyorlar. Bizler vatanı onlara emanet ettik, onlarda çocuklarını bizlere emanet ettiler. Kısa sürede bu hastalık biter yeniden eski günlerimize geri döneriz temennimiz bu yönde. Çocuklarımıza uzun ömürler, sağlıklı yaşlar diliyorum" diye konuştu.

Mardin'deki sağlık çalışanının İzmir'de yaşayan çocuklarına doğum günü sürprizi

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi Haber
Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek Haber
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek
Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor Haber
Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor
Cristiano Ronaldo, Portekiz'de satın aldığı adayı keşfe çıktı Haber
Cristiano Ronaldo, Portekiz'de satın aldığı adayı keşfe çıktı
Karantinada olan Müge Anlı, yerleri silmekten 9 kilo verdi Haber
Karantinada olan Müge Anlı, yerleri silmekten 9 kilo verdi
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı Haber
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı
Altından su akmadığı için eleştirilen köprünün kaderini, bölge halkı belirleyecek
Altından su akmadığı için eleştirilen köprünün kaderini, bölge halkı belirleyecek
Gülben Ergeni eski rol arkadaşı Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında konuştu: Nefes aldığını biliyoruz
Gülben Ergeni eski rol arkadaşı Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında konuştu: Nefes aldığını biliyoruz
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti
Ölüp ölmediği tartışılan Kim Jong-un servis edilen fotoğraflarından birinde dünün tarihi var
Ölüp ölmediği tartışılan Kim Jong-un servis edilen fotoğraflarından birinde dünün tarihi var
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor
Tarla sürerken 40 yıllık top mermisi bulan çiftçi: Patlayacak diye çok korktum
Tarla sürerken 40 yıllık top mermisi bulan çiftçi: Patlayacak diye çok korktum
Mateja Kezman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor
Mateja Kezman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor
Çanakkale'nin turizm cenneti Bozcaada'da koronavirüs görülmedi
Çanakkale'nin turizm cenneti Bozcaada'da koronavirüs görülmedi
Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 84 artarak 3 bin 258'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 84 artarak 3 bin 258'e yükseldi
Dünya Sağlık Örgütü: Birçok ülke koronavirüs kaynaklı ölümleri doğru şekilde tespit edemiyor
Dünya Sağlık Örgütü: Birçok ülke koronavirüs kaynaklı ölümleri doğru şekilde tespit edemiyor
Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı da koronavirüse yakalandı
Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı da koronavirüse yakalandı
Trump'ın 'Korona Vuhan'daki laboratuvardan çıktı' suçlamasına Dünya Sağlık Örgütü cevap verdi: Virüsün doğal kökenli olduğundan eminiz
Trump'ın "Korona Vuhan'daki laboratuvardan çıktı" suçlamasına Dünya Sağlık Örgütü cevap verdi: Virüsün doğal...
Alman ekibi Köln'de 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Alman ekibi Köln'de 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Manchester United, Jadon Sancho'yu 110 milyon euroya transfer edip global pazarlama yüzü yapacak
Manchester United, Jadon Sancho'yu 110 milyon euroya transfer edip global pazarlama yüzü yapacak
Mansur Yavaş: Belediye başkanının başarısı betonla ölçülmez, önceliğimiz vatandaşı aç bırakmamak
Mansur Yavaş: Belediye başkanının başarısı betonla ölçülmez, önceliğimiz vatandaşı aç bırakmamak
CHP'li Özel, ABD'ye yapılan yardıma isyan etti: Vatandaş maske bulamıyor, insaf
CHP'li Özel, ABD'ye yapılan yardıma isyan etti: Vatandaş maske bulamıyor, insaf
Yargıtay, polise 'Seni sürdüreceğim' demenin tehdit olmadığına hükmetti
Yargıtay, polise "Seni sürdüreceğim'' demenin tehdit olmadığına hükmetti
15 kentimizde başlayacak tersine karantina uygulamasında rol model il Bartın olacak
15 kentimizde başlayacak tersine karantina uygulamasında rol model il Bartın olacak
Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı
Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı
Bakan Soylu 'Salgında genel yayılım bitti' dedi mi? Bakanlık'tan jet açıklama geldi
Bakan Soylu "Salgında genel yayılım bitti" dedi mi? Bakanlık'tan jet açıklama geldi
Kız yurdunda çıkan yangını izleyen kalabalık, sosyal mesafeyi hiçe saydı
Kız yurdunda çıkan yangını izleyen kalabalık, sosyal mesafeyi hiçe saydı
IMF koronavirüs nedeniyle Gürcistan'a 200 milyon dolar kredi verecek
IMF koronavirüs nedeniyle Gürcistan'a 200 milyon dolar kredi verecek
FETÖ'nün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden biri yakalandı
FETÖ'nün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden biri yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Donald Trump Meral Akşener Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ozan Güven Aslı Enver Serenay Sarıkaya
Spor Neymar Fatih Terim Selçuk İnan Bülent Uygun Emre Belözoğlu
Daha Fazla Su Kadın Ramazan Futbolcu
Şu an buradasınız: Mardin'deki sağlık çalışanının İzmir'de yaşayan çocuklarına doğum günü sürprizi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.5.2020 18:07:59. #1.15#
title