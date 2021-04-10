Mardin'de üretilen kemençeler Avrupa'ya ihraç ediliyor
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Mardin'de üretilen kemençeler Avrupa'ya ihraç ediliyor

İhlas Haber Ajansı / SELMAN GÜNEŞ - Haberler | Ekonomi

Mardin'de üretilen kemençeler Avrupa'ya ihraç ediliyor Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan Gezer ailesi düğün ve özel günlerde kemençeleri ile vatandaşların mutluluğuna ortak olurken kendi ürettikleri kemençeleri başta Fransa olmak üzere Avrupa'nın bir çok ülkesine ihraç ediyor.

Mardin'de üretilen kemençeler Avrupa'ya ihraç ediliyor

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan Gezer ailesi düğün ve özel günlerde kemençeleri ile vatandaşların mutluluğuna ortak olurken kendi ürettikleri kemençeleri başta Fransa olmak üzere Avrupa'nın bir çok ülkesine ihraç ediyor.

Kızıltepe Sahaddin Ayyubi Mahallesi'nde yaşayan Nesim ve Beşir Gezer kardeşler, dede mesleği olan kemençe ile geçimlerini sağlıyor. Gezer ailesi 3 kuşaktır, düğünlerde ve özel günlerde kemençe çalarak vatandaşların mutluluğuna ortak oluyor. Bunun yanı sıra kemençe de üreten Gezer kardeşler, ceviz ağacından yapılan yuvanın üzerine balık derisini tutkalla yapıştırıp, sapını kayısı ağacından yapıp, tellerini de at kuyruğu kullanılarak kemençeyi hazır hale getiriyorlar. Nesim ve Beşir Gezer, ürettikleri el emeği kemençeleri, İsveç, Fransa, Belçika, Almanya, gibi birçok Avrupa ülkesine gönderiyor.

Kemençe mesleğinin dedelerinden kalma olduğunu ifade eden Nesim Gezer, "Belçika'ya, Fransa'ya, İsveç'e ve İtalya'ya gönderiyorum. Kargoyla adrese gönderiyorum. Türkiye geneline de gönderiyorum; İstanbul'a gönderiyorum. Bazı sanatkar dostlar var onlara gönderiyorum. Dedemizden bu meslek kalmış. Çocuklarımız bile bu mesleği devam edecek. Dedemiz yapmış biz de ondan kapmışız" dedi.

Başkasının yaptığı kemençeyi çalmıyorlar

Düğünlerde kimsenin enstrümanını çalmadığını ifade eden Gezer, "Ama bu kemençeyi ben kendim şahsen yapıyorum. Kimseden almıyorum enstrümanı hem kendim yapıyorum hem de kendime çalıyorum" diye konuştu.

Beşir Gezer de "Bunları Almanya'ya, Belçika'ya, Fransa'ya, İsveç'e gönderiyoruz. Yani sipariş nereden gelirse oraya gönderiyoruz. Ceviz ağacı, sapı da cevizdir. Kayısı da olabilir yani. Teknesi cevizdir, sapı kayısı olacak. Balık derisini alıyoruz bunların hepsini kaldırıyoruz" şeklinde konuştu.

Mardin'de üretilen kemençeler Avrupa'ya ihraç ediliyor
Mardin'de üretilen kemençeler Avrupa'ya ihraç ediliyor
Mardin'de üretilen kemençeler Avrupa'ya ihraç ediliyor
Mardin'de üretilen kemençeler Avrupa'ya ihraç ediliyor
Mardin'de üretilen kemençeler Avrupa'ya ihraç ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELMAN GÜNEŞ

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 10:20:37. #1.16#
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