Mardin'de rahvan atı yarışı düzenlendi
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Mardin'de rahvan atı yarışı düzenlendi

Mardin'de rahvan atı yarışı düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Mardin'in Midyat ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, rahvan atı yarışı düzenlendi.

Mardin'in Midyat ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, rahvan atı yarışı düzenlendi.

Midyat'ta 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde şehit ve gaziler anısına rahvan atı yarışı düzenlendi. Yarışma şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Atçılar arasında büyük bir heyecanla yapılan yarışmada yarışmayı kazanan kişi, Türk bayrağıyla şeref turu attı.

Yarışmayı kazanan Talip Özgün, etkinliği şehitler anısına düzenlediklerini söyledi. Özgün, "15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanları minnetle anıyoruz. Tek dileğimiz bize resmi bir saha yapılması. Görüyorsunuz tüm atçılar burada bütün meraklılar toplandı. Allah'ın izni ile yarışmamız çok güzel bir şekilde ilerliyor" dedi.

Midyat Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatif Başkanı Rıfat Dilekçi ise 15 Temmuz şehitleri ve gazileri anısına rahvan atları 1. geleneksel yarışının düzenlendiğini söyledi. Dilekçi, "Midyat'ta Midyat'ın turizmi, tarihi yapısı kadim yaşamı beraberinde, rahvan atlarının da çok yaygın olduğunu burada gördük. Bu sosyal etkinliğin bugüne denk gelmesi çok anlamlı, bütün şehit ve gazilerimize Allah'tan rahmet gazilerimize de sağlık diliyoruz. İnşallah bunu biraz daha profesyonel bir ortamda gerçekleştireceğiz. Diyarbakır'dan, Siirt'ten katılımcılar var. Bayrak için buraya gelen bütün yarışmacılara teşekkür ederim" diye konuştu. - MARDİN

Mardin'de rahvan atı yarışı düzenlendi
Mardin'de rahvan atı yarışı düzenlendi
Mardin'de rahvan atı yarışı düzenlendi
Mardin'de rahvan atı yarışı düzenlendi
Mardin'de rahvan atı yarışı düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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