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Mardin'de mobilyalarda döviz kuru indirimi

Mardin'de mobilyalarda döviz kuru indirimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Mardin'de mobilya mağazası sahibi döviz kurunda indirimler yaşanınca ürünlerinde indirime gitti.

MARDİN (İHA) - Mardin'de mobilya mağazası sahibi döviz kurunda indirimler yaşanınca ürünlerinde indirime gitti.

Mardin'de yeni açılan Ergül Mobilya'da döviz kurunun düşmesiyle ürünlerde indirim yapıldı. Gerçek fiyatlar üzerinden indirim yaptıklarını söyleyen mağaza sahibi Mehmet Bozdemir, "Gerçek fiyatlar üzerinden net yüzde 15 indirim var. Sezon indirimimize özel ek tüm ürünlerde net yüzde 35 seçili ürünlerde ise net yüzde 50 varan indirimlerimizi kaçırmayın. Siz de hemen mağazalarımızı ziyaret edin. Gerçek indirim kampanyasını kaçırmayın" dedi. - MARDİN

Mardin'de mobilyalarda döviz kuru indirimi

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