Mardin'de mercimek üreticilerinin yüzü bu yıl gülmedi
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Mardin'de mercimek üreticilerinin yüzü bu yıl gülmedi

Mardin'de mercimek üreticilerinin yüzü bu yıl gülmedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Mardin Midyat ilçesinde bu yıl mercimek üreticileri, yağışın az olması nedeni ile verimin az olduğunu ve bu nedenle zarar ettiklerini dile getirdi.

Mardin Midyat ilçesinde bu yıl mercimek üreticileri, yağışın az olması nedeni ile verimin az olduğunu ve bu nedenle zarar ettiklerini dile getirdi.

Midyat'a bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde mercimek hasadını yapan mahalle sakinleri, yağışların bu yıl az olması nedeni ile verimin düştüğünü söyledi. Yağış azlığı bölgede genel olarak arpa, buğday, yonca, nohut da verimi düşürdüğünü aktaran çiftçiler, bu yıl gübre ve yakıt masraflarını bile çıkaramadıklarını vurguladı. Bağlarbaşı Mahallesi sakinlerinden çiftçi Faruk Işık, "Ekinleri kasım ayında ekmeye başlıyoruz, haziran ayının ilk haftasında da hasadı yapıyoruz. Bu yıl geçen yıla göre verim çok düşük. Geçen yıl dönümden 180 kilo aldığımız mercimek bu yıl 40-50 kiloya kadar düşmüş. Geçen yıla göre maliyetler de arttı. Bu sene verim azlığı nedeni ile mağdur olduk" dedi. - MARDİN

Mardin'de mercimek üreticilerinin yüzü bu yıl gülmedi
Mardin'de mercimek üreticilerinin yüzü bu yıl gülmedi
Mardin'de mercimek üreticilerinin yüzü bu yıl gülmedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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