Mardin'de çiftçiye 750 bin fidan dağıtıldı

MARDİN (İHA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 750 bin fidan dağıtıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ortaklaşa çalışmalarıyla Derik ilçesindeki çiftçilere toplamda 750 bin zeytin ve badem fidesi dağıtıldı. Fide dağıtımına yaklaşık 15 gündür başladıklarını bildiren Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, "Bugün badem ve zeytin fidesi dağıtıyoruz. Amacımız Mardin'de tarımı daha da genişletmek. Geliştirerek çeşitlendirmeyi düşünüyoruz. Katma değeri yüksek olan meyve fidanlarını dikerek vatandaşlarımızın daha fazla gelir elde etmelerini sağlıyoruz. Köyden kente göçü engellemeye çalışıyoruz. Yeni istihdam alanları oluşturmaya çalışıyoruz. Bunlar 5 sene sonra çok ciddi anlamda Mardin'e gelir olarak karşımıza çıkıyor. Bugün tarihi itibari ile Biz 750 bin tane fidan dağıttık. Büyükşehir Belediyesi ve Tarım ve Orman Bakanlığımız ve aynı zamanda vatandaşlarımızdan da yüzde 10 civarında bir katkı payı alıyoruz, geri kalan yüzde 90'nını kurumlarımız karşılıyor" dedi. - MARDİN