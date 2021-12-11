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Mardin'de ağır petrol keşfedildi

Mardin'de ağır petrol keşfedildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Mardin'de ağır petrol keşfettiğini bildirdi.

MARDİN (İHA) - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Mardin'de ağır petrol keşfettiğini bildirdi.

Türkiye'nin enerji piyasasına yaptığı yatırımlar meyvelerini vermeye devam ediyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Mardin'in Nusaybin ilçesinin 32 kilometre doğusunda, Suriye sınırında yaptığı çalışmalar sonucunda Günyurdu-1 kuyusunda ağır petrol keşfettiğini bildirdi.

(Kübra Nur Atik/İHA)

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