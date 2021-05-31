EVDEN EVE NAKLİYE KAMYONUNDA UYUŞTURUCU TAŞIYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
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EVDEN EVE NAKLİYE KAMYONUNDA UYUŞTURUCU TAŞIYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adana'da polisin nakliye kamyonunda narkotik köpeği 'Marco' ile yaptığı aramada, ev eşyalarının arasına gizlenmiş bir valiz içerisinde 175 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

Adana'da polisin nakliye kamyonunda narkotik köpeği 'Marco' ile yaptığı aramada, ev eşyalarının arasına gizlenmiş bir valiz içerisinde 175 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan kamyon şoförü Y.İ. (45), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Kente giren araçları kontrol noktasında durduran polis, arama yaptı. Şüphe üzerine durdurulan evden eve taşımacılık yapan nakliye kamyonunda narkotik köpeği 'Marco' ile arama yapıldı. Ekiplerin, Marco'nun, kamyonun kasasına tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramasında paketlenmiş eşyaların arasına gizlenmiş bir valizin içerisinde 175 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Kamyon şoförü Y.İ., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edilen Y.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

EVDEN EVE NAKLİYE KAMYONUNDA UYUŞTURUCU TAŞIYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
EVDEN EVE NAKLİYE KAMYONUNDA UYUŞTURUCU TAŞIYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
EVDEN EVE NAKLİYE KAMYONUNDA UYUŞTURUCU TAŞIYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
EVDEN EVE NAKLİYE KAMYONUNDA UYUŞTURUCU TAŞIYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
EVDEN EVE NAKLİYE KAMYONUNDA UYUŞTURUCU TAŞIYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
EVDEN EVE NAKLİYE KAMYONUNDA UYUŞTURUCU TAŞIYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
EVDEN EVE NAKLİYE KAMYONUNDA UYUŞTURUCU TAŞIYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
EVDEN EVE NAKLİYE KAMYONUNDA UYUŞTURUCU TAŞIYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
EVDEN EVE NAKLİYE KAMYONUNDA UYUŞTURUCU TAŞIYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
EVDEN EVE NAKLİYE KAMYONUNDA UYUŞTURUCU TAŞIYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
EVDEN EVE NAKLİYE KAMYONUNDA UYUŞTURUCU TAŞIYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
EVDEN EVE NAKLİYE KAMYONUNDA UYUŞTURUCU TAŞIYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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EVDEN EVE NAKLİYE KAMYONUNDA UYUŞTURUCU TAŞIYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Haberler
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