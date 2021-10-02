Marcao, hayran bıraktı! 15 milyon euroluk teklifle geliyorlar

Galatasaray'da Marcao'nun dönüşüyle her şey değişti. Avrupa Ligi'nde Napoli ve Marsilya gibi takımlardan gol yemeyip, 4 puan koparan Cim-Bom'da en büyük mimarlardan biri Marcao oldu. Kerem Aktürkoğlu olayından sonra ceza alan Brezilyalı stoper, adeta küllerinden doğdu.

ÇOK BEĞENİLDİ

Lazio maçında Marcao'nun performansı İtalyan gözlemcilerin dikkatini çekti. Daha önce de nabız yoklayan bazı İtalyan ekipleri, uzun süredir Marcao'nun peşinde. Performansını yukarıya çeken oyuncu için bu kez 15 milyon euronun üstünde teklif gelme ihtimali çok kuvvetli görülüyor. Napoli ve Roma, Marcao ile ciddi şekilde ilgileniyor.

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