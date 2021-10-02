Marcao, hayran bıraktı! 15 milyon euroluk teklifle geliyorlar - Haberler Spor
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Marcao, hayran bıraktı! 15 milyon euroluk teklifle geliyorlar

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Avrupa Ligi'nde oynadığı 2 maçta Galatasaray'ın havasını değiştiren Marcao, İtalyan devlerinin tekrar radarına girdi. Lazio maçında dikkatleri üzerine çeken Brezilyalı stoper, ligde de takip edilecek. Napoli ve Roma devreye girdi. İtalyan basınında Marcao için 15 milyon euro civarında tekliflerin hazır olduğu aktarıldı.

Galatasaray'da Marcao'nun dönüşüyle her şey değişti. Avrupa Ligi'nde Napoli ve Marsilya gibi takımlardan gol yemeyip, 4 puan koparan Cim-Bom'da en büyük mimarlardan biri Marcao oldu. Kerem Aktürkoğlu olayından sonra ceza alan Brezilyalı stoper, adeta küllerinden doğdu.

Marcao, Avrupa'da hayran bıraktı! 15 milyon euroluk teklif kapıda

ÇOK BEĞENİLDİ

Lazio maçında Marcao'nun performansı İtalyan gözlemcilerin dikkatini çekti. Daha önce de nabız yoklayan bazı İtalyan ekipleri, uzun süredir Marcao'nun peşinde. Performansını yukarıya çeken oyuncu için bu kez 15 milyon euronun üstünde teklif gelme ihtimali çok kuvvetli görülüyor. Napoli ve Roma, Marcao ile ciddi şekilde ilgileniyor.

Marcao, hayran bıraktı! 15 milyon euroluk teklifle geliyorlar
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