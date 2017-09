Maraş Dondurması"Na Uluslararası Festival

Üretiminde kullanılan keçi sütü ve salep bitkisinin ustaların ellerinde benzersiz bir lezzete ulaşmasıyla ortaya çıkan "Maraş dondurması", 1. Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivaliyle tanıtılacak.



Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Cevdet Kabakcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 22-24 Eylül tarihleri arasında Kahramanmaraş'ta önemli bir festival gerçekleştirileceklerini söyledi.



Kahramanmaraş'ın dünyadaki iki tür dondurmadan birini üreten şehir olduğunu dile getiren Kabakcı, bunlardan birinin "Maraş dondurması" birinin de Roma dondurması olduğunu belirterek, dünyaca üne sahip bir dondurmanın bu kentte üretilmesinin önemine dikkat çekti.



Dondurma üretiminde kullanılan ürünlere değinen Kabakcı, "Dondurmayı oluşturan ana malzemelerden biri süttür. Dünyada anne sütüne en yakın ve faydalı süt, keçi sütüdür. Yaylaları ve endemik bitki türleriyle bu kentte yetişen keçilerden elde edilen süt, dondurmada kullanılmaktadır. Dondurmamızın keçi sütüyle yapılması birinci önem taşıyor. İkincisi orkidenin kumrusu olan salepten dondurma yapılır. Kahramanmaraş'ta yıllardan beri dondurma bu şekliyle üretilir. Geçmişte bu dağlardan getirilen karlarla yapılırdı. 1980'li yıllardan sonra derin dondurucunun çıkması, 2000 binli yıllardan sonra ülke ekonomisinin yükselmesiyle dondurma üretiminde Kahramanmaraş'ta, çok güzide firmalar meydana çıkmaya başladı." dedi.



Dünyanın her yerine ihracat



Kabakcı, Kahramanmaraş'ta üretilen dondurmaların, dünyanın her yerine ihracatının yapıldığını anımsattı.



Geçmişte sadece yaz günlerinde tüketilen dondurmanın bugün 12 ay yenildiğini vurgulayan Kabakcı, Kahramanmaraş dondurmasını, bu faydalı tatlı türünü dünyaya tanıtmak ve ve ihracatını artırmak için Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'un destekleriyle 8 ay önce festival çalışmalarına başladıklarını belirtti.



"Dondurmayı ülkemizde olması gereken yere taşımak için festival yapmaya karar verdik." diyen Kabakcı, festival kapsamında dondurma tırının Türkiye'nin farklı illerini dolaştığını, buradaki amaçlarının da dondurma üretimi ve tüketiminin daha üst seviyelere çıkarılması olduğunu kaydetti.



Sanatçı şöleni



Çok farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak dondurma festivalinin 22 Eylül'de başlayacağını dile getiren Kabakcı, şunları kaydetti:



"Büyükşehir Belediyemizin büyük desteği, Başbakanlık Tanıtım Fonu'nun da katkılarıyla bu festivalimiz gerçekleşecek. Festivalde Ferhat Göçer, Murat Boz, dombıra şarkısının yazarı Arslanbek Sultanbekov, Dursun Ali Erzincanlı, yöresel sanatçılarımız sahne alacak. 3 gün sürecek festival boyunca sempozyum, altın kemerli her kategoride güreş turnuvası, yemek yarışmaları, dondurma ikramları, Kabardinka dans performansları, halkoyunları gösterileri gerçekleştirilecek."



Endemik bitkilerden üretilen Maraş dondurmasının aynı zamanda organik ve sağlıklı olduğunu ifade eden Kabakcı, "Bu dondurma tüketimini yüzde 8'lerden yüzde 20'lere çıkarmak, hem büyükşehir belediyemiz hem de Kahramanmaraşlılar olarak en büyük azmimizdir." diye konuştu.