Maradona öldü mü? Maradona neden öldü? Maradona kimdir, kaç yaşında?

Hakkında öldü iddiaları çıkan Diego Maradona kimdir? Maradona kaç yaşında? Arjantinli efsane Maradona'nın hastalığı neydi?

Maradona öldüğüne dair haberler henüz teyit edilmedi. Ayrıca daha öncesinde de hakkında öldüğüne dair haberler çıkmıştı. Peki, Maradona öldü mü? Maradona kimdir? Maradona kaç yaşında?

MARADONA KİMDİR?

Diego Armando Maradona, Orta Saha (Oyun Kurucu) mevkiinde forma giymiş, dünya futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olarak kabul edilen, dünyaca ünlü Arjantinli futbolcudur.

Futbol Kariyeri

Kulüp takımlarında oynadığı 590 maçta 308 gol atmıştır. Napoli'yi şampiyon yapıp Napoli taraftarı tarafından bir efsane olarak hatırlanır.

Kokain bağımlısı olarak özellikle çocuk hayranlarına karşı kötü örnek olmuştur. 1994 Amerika'daki Dünya Kupası'nda doping kullandığının ortaya çıkmasıyla futbol hayatını bitirmiştir. Bu olaydan sonra Maradona madde bağımlılığına büyük bir savaş açmıştır.

1986 Dünya Kupası'nda İngiltere'ye elle attığı gol ve bu gol için yaptığı;"O el, Tanrı'nın eliydi."

yorumu çok tartışılmıştır. Aynı maçta attığı, kendi yarı sahasından kale önüne kadar, kaleci dahil tam 8 oyuncuyu çalımlayarak attığı gol de Asrın Golü seçilmiştir.

Boca Juniors yıllarında beraber oynadıkları Rüzgarın Oğlu lakaplı Caniggia ile hazırladıkları bir golden sonra dudaktan öpüşmeleriyle dikkat çekti. Caniggia'nın eşi "Bazen Maradona'nın eşime aşık olduğunu düşünüyorum. Uzun saçları ve büyük kaslarından dolayı olmalı" demişti. 91 kez Arjantin Millî Takım formasını giyen efsana futbolcu Maradona, bu maçlarda 34 gol kaydetmiştir.

Kokain ve uyuşturucu testlerinde başarısız olan Maradona 15 ay futboldan men edildikten sonra 1992 yılında Napoli'den ayrıldı. İspanya'dan Real Madrid ve Fransa'dan Olympique Marseille kulüplerinin ilgilenmesine rağmen Sevilla'yı seçti ve bir yıl orada oynadı.1993 yılında Newell's Old Boys'a transfer oldu. 1995 yılında Boca Juniors'a geri döndü ve iki yıl orada oynadı.[16] Maradona'nın Boca Juniors taraftarları için efsaneleşmesi ile La Bombonera stadyumunun girişine ispanyolca Boca es mi religion, Maradona es mi dios, la Bombonera es mi iglesia (dinim Boca, tanrım Maradona, mabedim La Bombonera) satırları yazılmıştır.

Maradona ayrıca 1986 Dünya Kupası öncesinde Tottenham Hotspur formasıyla Internazionale karşısında bir hazırlık maçına çıktı. Tottenham maçı 2-1 kazandı. Daha sonra birlikte oynadığı Glenn Hoddle için Arjantin'de on numaralı formayı giymekten vazgeçti.

Teknik Direktörlük Kariyeri

Futbolu bıraktıktan sonra 1994 yılında Arjantin'ın Mandiyú de Corrientes ve 1995 yılında Racing Club de Avellaneda takımını çalıştırmıştır. Teknik Direktörlüğü bir süre ara veren Efsana futbolcu Maradona 2008 yılında Arjantin Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirildi. Efsane futbolcu Diego Armando Maradona, takımının başındaki ilk sınavında İskoçya karşısında sahne aldı.

MARADONA ÖLDÜ MÜ?

Arjantin'in dünyaca ünlü eski futbolcusu Diego Armando Maradona hayatını kaybetti. 60 yaşındaki futbol efsanesinin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

MARADONA NEDEN ÖLDÜ?

Maradona, kasım ayının başında beyin ödemi dolayısıyla hastaneye kaldırılmış ve ameliyata alınmıştı.