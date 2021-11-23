Ölümü sonrası kan donduran iddia! Maradona kalbi çıkarılarak gömüldü

Efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın ölümünün üzerinden 1 sene geçmesinin ardındanortaya atılan iddialar kan dondurdu. Arjantinli gazeteci ve doktor Nelson Castro, Maradona'nın kalbinin çıkarılarak gömüldüğünü açıkladı.

"YETKİLİLER, MARADONA'NIN KALBİNİ ÇIKARDI"

Sporx'in haberine göre; Maradona'nın kalbi olmadan gömüldüğünü ifade eden Castro, "Gimnasia La Plata Kulübü'nden bir grup taraftar, gömülmeden önce Diego Maradona'nın kalbini çalmak istiyordu. Yetkililer, bu hırsızlığı önlemek için Maradona'nın kalbini çıkardı ve Maradona kalbi olmadan gömüldü." dedi.

"MARADONA, ONU MAHVEDEN HER ŞEYE BAĞIMLIYDI"

Efsane futbolcunun bağımlı olduğunu dile getiren Arjantinli gazeteci ve doktor, "Kalbin çıkarılmasındaki sebeplerden biri de incelemek içindi. Ölüm nedeninin belirlenmesinde kalp çok önemliydi. Maradona ne yazık ki onu mahveden her şeye bağımlıydı. Maradona'nın şaşırtıcı derecede esnek bir vücudu vardı. Ancak kendisini kötü etkileyen faktörlerden hiçbir zaman tam anlamıyla kurtulmak istememişti." ifadelerini kullandı.

"MARADONA'NIN KALBİ YARIM KİLOYDU"

Maradona'nın ölüm sebebinin kalp yetmezliği olduğunu söyleyen Nelson Castro, "Maradona'nın kalbi yarım kiloydu, çok büyüktü. Kalp, genellikle 300 gram ağırlığında olur. Bir sporcu olmasına ve daha büyük bir kalbe sahip olmasına rağmen ölüm nedeni kalp yetmezliğiydi." şeklinde konuştu.

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