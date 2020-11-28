Maradona'nın oğlu olduğunu iddia eden Santiago Lara: Otopsi yapılmasını istiyorum
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Maradona'nın oğlu olduğunu iddia eden Santiago Lara: Otopsi yapılmasını istiyorum

28.11.2020 15:05 | Son Güncelleme: 28.11.2020 15:22

Futbol efsanesi Diego Armando Maradona'nın oğlu olduğunu iddia eden 19 yaşındaki Santiago Lara, Maradona'nın mezarının açılıp otopsi yapılması için dilekçe verdi.

Uzun yıllar Diego Armando Maradona'nın oğlu olduğu ispat etme savaşı veren 19 yaşındaki Santiago Lara, Maradona gömüldükten 24 saat geçemeden, avukatının aracılığı ile aile mahkemesine dilekçe verdi ve cesedin çıkarılıp otopsi yapılmasını istedi.

Santiago aile mahkemesine dilekçe veren avukat Jose Nunez, katıldığı televizyon programında Maradona'nın cesedinin otopsi için mezardan çıkarılmasını DNA sonuçları açıklanana kadar cesedinin adli morgda kalmasını talep ettiklerini söyledi.

Maradona'nın oğlu olduğunu iddia eden Santiago Lara: Otopsi yapılmasını istiyorum

TOPLAM 5 ÇOCUĞU BULUNUYOR

Lara 2014 yılından bu yana Maradona'nın oğlu olduğunu ispat etmek için mücadele veriyor. Lara'nın garson olan annesi, 2006 yılında kendisi 13 yaşındayken karaciğer kanserinden hayatını kaybetti. Maradona'nın resmi olarak beş çocuğu bulunuyor, beş çocuktan ikisinin sonradan kendi çocukları olduğunu kabul etti.

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Maradona'nın oğlu olduğunu iddia eden Santiago Lara: Otopsi yapılmasını istiyorum
Santiago Lara

"SADECE KİM OLDUĞUMU ÖĞRENMEK İSTİYORUM"

Santiago Lara katıldığı programda, annenin durumu ağırlaşmadan önce avukatlarına kendisinin Maradona'nın çocuğu olduğunu söylediğini belirtti. Lara konuyla ilgili, "Benim için maddiyat benim için bir şey ifade etmiyor. Sadece kim olduğumu öğrenmek istiyorum" dedi.

Maradona'nın oğlu olduğunu iddia eden Santiago Lara: Otopsi yapılmasını istiyorum
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