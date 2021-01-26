Maradona ile ilgili skandallar bitmek bilmiyor! Sahte imza iddiası doğrulandı
Yaşamı boyunca futbolunun yanı sıra skandallarıyla da gündeme gelen Diego Armando Maradona, ölümünün ardından da gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak efsane futbolcunun ölümünün ardından ortaya atılan doktorunun ameliyat izin belgelerinde Arjantinli efsanenin imzasını taklit ettiği iddiasının doğru olduğu ortaya çıktı.
Maradona'nın ölümünün ardından ortaya atılan 'sahte imza' iddiasını soruşturmayı yürüten savcılık doğruladı.
Diego Armando Maradona'nın doktoru Leopoldo Luque'nin, ameliyat izin belgelerinde Arjantinli efsanenin imzasını taklit ettiği ortaya çıktı.
Daha önce iddialar üzerine soruşturma açan savcılık, doktor Leopoldo Luque'nin ameliyat öncesi izin belgelerinde Maradona'nın imzasını taklit ettiğini doğruladı.
NE OLMUŞTU?
39 yaşındaki doktor Luque, daha önceefsane futbolcunun ailesinin, görevini kötüye kullandığı yönündeki iddialarını reddetmişti. Luque kameralar karşısına geçmiş ve futbol efsanesinin arkadaşı olduğunu ve doğal bir biçimde öldüğünü söylemişti. Maradona'nın ölümünden polis doktor Luque'nin kliniğine baskın düzenlemiş ve belgelere al koymuştu. Luque hakkında daha sonra "kasıtsız adam öldürme" ve "kişiyi terk etme" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.