Maradona ile ilgili skandallar bitmek bilmiyor! Sahte imza iddiası doğrulandı

Yaşamı boyunca futbolunun yanı sıra skandallarıyla da gündeme gelen Diego Armando Maradona, ölümünün ardından da gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak efsane futbolcunun ölümünün ardından ortaya atılan doktorunun ameliyat izin belgelerinde Arjantinli efsanenin imzasını taklit ettiği iddiasının doğru olduğu ortaya çıktı.

NE OLMUŞTU?

39 yaşındaki doktor Luque, daha önceefsane futbolcunun ailesinin, görevini kötüye kullandığı yönündeki iddialarını reddetmişti. Luque kameralar karşısına geçmiş ve futbol efsanesinin arkadaşı olduğunu ve doğal bir biçimde öldüğünü söylemişti. Maradona'nın ölümünden polis doktor Luque'nin kliniğine baskın düzenlemiş ve belgelere al koymuştu. Luque hakkında daha sonra "kasıtsız adam öldürme" ve "kişiyi terk etme" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.