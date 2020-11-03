Arjantin'in efsane futbolcusu Diego Maradona hastaneye kaldırıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Arjantin'in efsane futbolcusu Diego Maradona hastaneye kaldırıldı

03.11.2020 10:13 | Son Güncelleme: 03.11.2020 10:55

Diego Armando Maradona, kendisini iyi hissetmemesi nedeniyle Arjantin'de hastaneye kaldırıldı. Yakın zamanda Maradona'nın moral bozukluğu, iştahsızlık ve mide ağrısı şikayeti olduğu belirtilmişti.

Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona, kendisini iyi hissetmemesi üzerine hastaneye götürüldü.

La Plata kentindeki özel bir hastaneye yatırılan Maradona'nın doktoru Leopoldo Luque, durumun yeni tip koronavirüsle bağlantısı olmadığını belirterek, "Bir haftadır morali çok bozuk. İştahı ve enerjisi yok. Sağlık kontrolleri sonrası nasıl bir tedavi izleyeceğimize bakacağız. Acil bir durum yok." ifadelerini kullandı.

3 GÜN ÖNCE 60 YAŞINA GİRMİŞTİ

Arjantin Birinci Futbol Ligi takımlarından Gimnasia'nın teknik direktörlüğünü yapan Maradona, 30 Ekim'de 60. yaş gününü kutlamıştı.

Futbol tarihinin en iyi oyuncuları arasında gösterilen Maradona, Arjantin Milli Takımı formasıyla 1986'da FIFA Dünya Kupası'nı kaldırmış, İtalyan kulübü Napoli ile de 2 kez lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Arjantin'in efsane futbolcusu Diego Maradona hastaneye kaldırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mesut Yılmaz Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Gökhan Alkan Şevket Çoruh Şeyma Subaşı
Spor Tisserand Gökhan Töre Adem Ljajic Burak Yılmaz Eddie Newton
Daha Fazla Kız İzmir Deprem Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Arjantin'in efsane futbolcusu Diego Maradona hastaneye kaldırıldı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.11.2020 10:55:18. #1.14#
title