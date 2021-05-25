Manyas'ta çeltik suyla buluştu

Türkiye'nin en önemli çeltik ekim merkezlerinden olan Manyas'ta çeltik ekimleri başladı.

Türkiye'nin en önemli çeltik ekim merkezlerinden olan Manyas'ta çeltik ekimleri başladı.

Manyas'ta hububat üretiminden sonra ekim alanı açısından ikinci sırada yer alan çeltik ekimlerine başlandı. Bölgede Nisan ayında ki aşırı yağışlardan dolayı geçtiğimiz yıla göre 15 gün gecikmeli başlayan çeltik üretiminde hazırlanan arazilere su verilmeye ve istenilen su seviyesine ulaşılan tarım alanlarında ise çeltik tohumları suyla buluşturuluyor. Sulanabilir tarım arazilerinin büyük çoğunluğunda çeltik ekimi yapıldığını açıklayan Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç, geçen yıl 75 bin dekar çeltik ekimi yapıldığını ve üreticinin geçtiğimiz sezon verim ve fiyat açısından memnun kaldığı için bu sezon ekim alanında beş bin dekar artış yapacağını tahmin ettiklerini söyledi. Ziraat Odası Başkanı Danç çeltik ekimlerinin geç başlamasından dolayı ekim bitiminin haziran ayının ortalarına kadar süreceğini açıklayarak şöyle devam etti:

"Manyas bölgesi olarak baldo ekiyoruz, baldonun yanı sıra yatkın türü ile yabancı çeşitler var. Yabancı çeşitler ilaç kullanılabilir olduğu, yerler çok eskidiği için kırmızı tohum yaptığı için, kırmızıyı öldürecek çeşitler ekiliyor. Bu yıl girdi maliyetlerimiz yüksek, gübrede yüzde 100 artış var, tohum geçen yıl 8,5 lira iken bu yıl 13-15 lira, bu yıl ülkemiz de çeltik ekimi maliyetli olacak. Bunun yanı sıra tarla icar bedelleri de yükseldi. İnşallah çeltik üreticimiz için hayırlı bir sezon olur ve emeğimizin karşılığını alırız, sonu hayırlı olur inşallah."

Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç, dekara 20-25 kilogram arası çeltik tohumu attıklarını ve hasadın çeltiğin cinsine göre 120-150 gün arasında değiştiğini söyledi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı