Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu

23.09.2020 11:55 | Son Güncelleme: 23.09.2020 12:05

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şeffaflık uygulaması ilkesi gereği yapımına başlanan köprü ve alt geçidin maliyetini "Hesap veriyoruz" cümlesiyle başlayan pankartlarla Başkentlilerle paylaştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şeffaflık uygulamalarına devam ediyor.

Geçtiğimiz sene Konutkent ve Yaşamkent köprülü kavşakları ile Başkent Üniversitesi alt geçidini tamamlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz hafta ise Türk Kızılayı Caddesi'nde iki adet köprülü kavşağı hizmete açtı. Köprülerin üzerine Türkiye'de ilk olan uygulama ile maliyetleri pankartlarla asıldı.

"HESAP VERİYORUZ"

Ankaralıları güne sürprizle başlatan ve "Hesap veriyoruz" cümlesiyle başlayan pankartlarda, yapılan köprülü kavşaklar ile alt geçitlerin maliyetleri yer aldı. Konutkent, Yaşamkent köprülü kavşakları ile Başkent Üniversitesi alt geçidinde yer alan pankartta bu üç çalışmanın 45 milyon lira maliyetle tamamlandığı vurgulandı.

Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu

UYGULAMA DEVAM EDECEK

Türk Kızılayı Caddesi'nde geçtiğimiz hafta hizmete sunulan iki köprülü kavşağa ise "Türk Kızılayı Caddesi'ne yapılan 2 adet köprülü kavşak 26 milyon lira maliyetle tamamlanmıştır" pankartı asıldı. Belediye yetkililerinden, "şeffaf" yönetim anlayışı ile yapılan bu uygulamanın sürdürüleceği öğrenildi.

Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu
Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu

Kaynak: Haberler.com

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Angela Merkel Charles Michel Canan Kaftancıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Cimilli İbo Aytaç Ağırlar Serenay Sarıkaya
Spor Sörloth Tamer Tuna Metin Oktay Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Bolu Kaza Bursa İtalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.9.2020 12:43:33. #1.14#
title