Mansur Yavaş sözünde durdu! İşten atılan 10 işçi yeniden çalışmaya başladı

12.11.2019 14:07 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:11

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde 17 Eylül'de işten çıkarılan 10 işçi, işlerine geri alındı. Öz Taşıma İş Sendikası Başkanı Mustafa Toruntay, Mansur Yavaş'ın sözünde durduğunu belirterek, haksız yere işten çıkarılan çalışanların 1 Kasım itibariyle işlerine yeniden başladığını söyledi.

Toruntay, sendika genel merkezinde yaptığı açıklamasına, haksız yere işçi ve memurların görevlerinden atılmayacağını belirten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür ederek başladı.

"İŞLERİNİN BAŞINA GEÇTİLER"

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BELKO, BELKA ve BUGSAŞ'ta bulunan 12 bin 500 üyeden 10'unun iş akdinin 17 Eylül'de feshedildiğini hatırlatan Toruntay, şöyle konuştu:

"Sayın Mansur Yavaş ile bu 10 arkadaşımızın haksız yere işten işten atılmasına dair görüşme yaptık. Yavaş, haksız yere atılmaları durumunda, bu 10 işçi kardeşimizin tekrar işe başlayacağına dair söz verdi. Başkan Yavaş, sözünde durdu ve şu an iş kıyafetleriyle aramızda bulunan 10 kardeşimiz, 1 Kasım'da tekrar işlerinin başına geçtiler."

Üyelerinin haklarını koruyacaklarını aktaran Toruntay, hep birlikte üretip ülke ekonomisine katkı yapmaya devam edeceklerini söyledi.