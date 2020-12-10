Mansur Yavaş otobüs filosunu yenilemek için EBRD'den 57,1 milyon euro kredi aldı

İBB'nin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi de yurt dışından kredi buldu. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, otobüs filosunu yenilemesi için Ankara EGO Genel Müdürlüğü'ne 57,1 milyon euro kredi verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi de yabancılardan kaynak buldu. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), otobüs filosunu yenilemesi için Ankara EGO Genel Müdürlüğü'ne 57,1 milyon euro kredi verdi.

DOĞAL GAZLI OTOBÜS SATIN ALINACAK

EBRD'den yapılan açıklamaya göre; kredi, çevreyi kirleten dizel otobüslerin yerine 254 adet sıkıştırılmış doğal gazlı (CNG) otobüs satın alınması ve bir CNG dolum istasyonu kurulması için kullanılacak. Anlaşma ile Ankara, EBRD'nin amiral gemisi kentsel sürdürülebilirlik programı olan EBRD Yeşil Şehirler'in de 44. üyesi oldu. Açıklamada yer alan bilgiye göre, EBRD bugüne kadar Türkiye'de %96'i özel sektörde olmak üzere toplam 329 projeye yaklaşık 12,8 milyar euro yatırım yaptı.

İBB 580 MİLYON DOLAR BORÇLANMIŞTI

İBB, geçen hafta uluslararası sermaye piyasalarına 5 yıl vadeli 580 milyon ABD doları tutarında ilk teminatsız Eurobond (döviz cinsi tahvil) ihraç etmişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, söz konusu kaynağı inşaatları tümden durmuş olan Kaynarca – Pendik – Tuzla, Çekmeköy – Sancaktepe – Sultanbeyli, Kirazlı – Halkalı ve Mahmutbey – Bahçeşehir – Esenyurt metro hatlarının finansmanı için kullanacaklarını açıklamıştı.