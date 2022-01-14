Manş Denizi'nde tekne batması sonucu bir düzensiz göçmen öldü

Fransa'dan Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye geçmeye çalışan ve düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu bir göçmenin hayatını kaybettiği bildirildi.

Boulogne-sur-Mer Savcılığından yapılan açıklamada, düzensiz göçmenlerin Fransa'dan Manş Denizi üzerinden tekneyle İngiltere'ye ulaşmaya çalıştığı belirtildi.

Teknenin Berck açıklarında batması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, bu kişinin 20'li yaşlarda Sudanlı olabileceği aktarıldı.

Açıklamada, ayrıca 32 kişinin kurtarıldığı kaydedilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Fransa'dan Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin 24 Kasım 2020'de batması sonucu aralarında 5 kadın ve 1 kız çocuğunun bulunduğu en az 27 düzensiz göçmen hayatını kaybetmişti. Bu olay, "Manş Denizi'nde son yılların en büyük can kaybı" olarak kayda geçmişti ve göçmenlerin ölümü iki ülkede de geniş yankı uyandırmıştı.

AA / Yusuf Özcan - Son Dakika Haberleri

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