Manisa Ticaret Borsası
Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzüm, standardına göre 9 lira ila 9 lira 17 kuruştan satıldı.
24.02.2020 16:56 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:56
Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzüm, standardına göre 9 lira ila 9 lira 17 kuruştan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle oluştu:
|Ürün
|Birim
|En düşük fiyat (lira)
|En yüksek fiyat (lira)
|Fiyat (lira)
|Manisa çekirdeksiz kuru üzüm
|kg
|9,00
|9,17
|-
|Çiğitli pamuk (41 Renk)
|kg
|4,20
|4,32
|-
|Çiğitli pamuk (42 Renk)
|kg
|-
|-
|3,90
Kaynak: AA