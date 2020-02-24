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Manisa Ticaret Borsası

Manisa Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzüm, standardına göre 9 lira ila 9 lira 17 kuruştan satıldı.

24.02.2020 16:56 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:56
Manisa Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında çekirdeksiz kuru üzüm, standardına göre 9 lira ila 9 lira 17 kuruştan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle oluştu:

Ürün BirimEn düşük fiyat (lira) En yüksek fiyat (lira) Fiyat (lira)
Manisa çekirdeksiz kuru üzüm kg9,00 9,17 -
Çiğitli pamuk (41 Renk) kg4,20 4,32 -
Çiğitli pamuk (42 Renk) kg - - 3,90

Kaynak: AA
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