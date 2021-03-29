Manisa'nın 30 yıllık imar hasreti son buluyor
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Manisa'nın 30 yıllık imar hasreti son buluyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Manisa'nın 30 yıllık imar hasreti son buluyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde çalışmaları başlatılan yeni imar planı için son aşamaya gelindi.

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde çalışmaları başlatılan yeni imar planı için son aşamaya gelindi. Manisa'nın 30 yıllık imar hasretini sona erdirecek olan imar planı için 5000'lik planlar Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin nisan ayı toplantısına getirilecek.

Manisa'nın imar planlarının yapılmasının üzerinden geçen yaklaşık 30 senenin ardından yeni imar planı çalışmalarında sona gelindi. Yoğun mesai harcanan imar planı konusunda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün başkanlığında toplantı gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda yapılan toplantıya Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Şehzadeler Belediye Başkan Danışmanı Ulus Kotluca, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Palabıyık, Ahmet Tonguç ve Selman Keresteci ile Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi teknik ekipleri katıldı. Toplantıda çalışmaları devam eden imar planında gelinen son durum, görüş alışverişinde bulunularak değerlendirildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün önderliğinde çalışmaları başlatılan ve bu kapsamda yoğun mesai harcanan 5000'lik planlar, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Nisan ayı meclis toplantısına getirilecek.

5000'lik planlar nisan ayı meclisine getirilecek

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, geride kalan süreçte imar planı için yoğun mesai harcandığını belirtti. Başkan Ergün, "Nisan ayında 5000'lik planlarımızı meclisimize getiriyoruz. Şehrimizin 30 yıllık imar hasretine Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi'nin yoğun çalışmaları neticesinde inşallah son vermiş olacağız" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Manisa'nın 30 yıllık imar hasreti son buluyor
Manisa'nın 30 yıllık imar hasreti son buluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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