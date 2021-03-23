Manisa, namağlup şampiyonluğu hedefliyor
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Manisa, namağlup şampiyonluğu hedefliyor

23.03.2021 11:57 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:20

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta 28 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlikle profesyonel liglerde yoluna namağlup devam eden tek ekip konumundaki Manisa'nın kulüp başkanı Mevlüt Aktan, ligde kalan tüm maçlarını kazanıp bir üst lige yenilgisiz yükselmek istediklerini söyledi.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta 28 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlikle profesyonel liglerde yoluna namağlup devam eden tek ekip konumundaki Manisa'nın kulüp başkanı Mevlüt Aktan, ligde kalan tüm maçlarını kazanıp bir üst lige yenilgisiz yükselmek istediklerini söyledi.

Aktan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sezon play-off'larda Tuzlaspor'a penaltı atışlarıyla mağlup olduklarında büyük hüsran yaşadıklarını ancak travmayı çabuk atlatıp sezona daha güçlü bir şekilde başlangıç yaptıklarını dile getirdi.

Bu sezon yakaladıkları istatistikle pek çok alanda rekorlara talip olduklarını belirten Aktan, "Ligi yenilgisiz bir şekilde tamamlamak, rekor kırmak istiyoruz. Takımımızın, yönetimimizin buna layık olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki sezon inşallah TFF 1. Lig'de Manisa'nın yine hedefleri olacak. Süper Lig'e çıkmak isteyeceğiz." diye konuştu.

Aktan, takımda herhangi bir rehavet olmadığını, en yakın takipçileriyle aralarında 19 puan farkın olmadığını varsayarak çalışmalarına devam ettiklerini anlattı.

Ligde sezonu 98 puanla kapatmayı hedeflediklerine işaret eden Aktan, "Matematiksel olarak henüz şampiyon değiliz ama kalan maçlarımızı kazanıp 2 hafta sonra şampiyonluğumuzu ilan etmek istiyoruz. Bu kulüp çok çaba sarf etti, çok istedi, çok yatırım yaptı. Umarım önümüzdeki sezon da nihai hedefimiz Süper Lig'e çıkarız. İlk hedefimiz ligimizde 98 puana ulaşmak. Tabii bu rekorun kırılması çok zor. Umarım Manisa bunu gerçekleştirir ve tarihe güzel bir anekdot bırakmış oluruz." ifadelerini kullandı.

Gelecek sezon müsabakalara Manisa 19 Mayıs Stadı'nda çıkmayı planladıklarını, Manisa'ya modern bir stat yapılması için de girişimlerde bulunduklarını kaydeden Aktan, bunun kısa vadede çözülecek bir konu olmadığını, gelecek sezon için 19 Mayıs Stadı'nda tadilat yapılmasının gündemde olduğunu kaydetti.

"Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile görüşmelerimizde bu tadilatın teyidini aldık. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün de bu konuda gereken desteği vereceğini söyledi." diyen Aktan, stadı sezon başına yetiştirmeye çalışacaklarını ifade etti.

Aktan, şehrin Manisa'ya gereken desteği vereceğine inandığını da belirterek, "Taraftarın bu takımı benimseyeceğini düşünüyorum. Bu, bugünden yarına kısa vadede oluşacak bir durum değil. Bu konuda ilk başladığımız süreçle şimdiki durum arasında ciddi mesafe katettik. Şehirle bir bağ oluşuyor. Bir üst ligde şehrin taraftarını kucaklamak için daha büyük çalışmalarımız olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Ligdeki 28 müsabakada kalesinde sadece 18 gol görerek takımının başarısında önemli paya sahip kaleci Ömer Kahveci ise takım içinde namağlup unvanını korumaya yönelik bir stres yaşanmadığını, tamamen iyi oyuna odaklandıklarını dile getirdi.

Ömer Kahveci, şöyle konuştu:

"Aslında bizim 'Aman yenilmeyelim' gibi bir kaygımız yok. Hocamızın da söylediği gibi 'Biz oyunumuzu geliştirelim, keyif alarak oynayalım' düşüncesindeyiz. Bu konuda kendimizi motive etmeye çalışıyoruz. Saha içinde doğru işleri yaptığımızda, iyi mücadele ettiğimiz sürece sonuç kendiliğinden geliyor. Biz bu mücadeleyi bırakmadığımız sürece ben takımımı ligi namağlup bitirmeye yakın görüyorum."

Manisa, namağlup şampiyonluğu hedefliyor
Manisa, namağlup şampiyonluğu hedefliyor
Manisa, namağlup şampiyonluğu hedefliyor
Manisa, namağlup şampiyonluğu hedefliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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