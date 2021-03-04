Manisa Futbol Kulübü - Ankara Demirspor: 1-1
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Manisa Futbol Kulübü - Ankara Demirspor: 1-1

04.03.2021 16:14 | Son Güncelleme: 04.03.2021 16:19
Manisa Futbol Kulübü - Ankara Demirspor: 1-1

STAT: Mümin ÖzkasapHAKEMLER: Oğuzhan Aksu (xx), Mehmet Saldıraner (xx), Ferhat Çalar (xx)MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Ömer (x) - Sertaç (x) (Dk. 78 Volkan xx), Ahmet (x) (Dk. 67 Ümit xx), Hakan (x) (Dk. 67 Kemal xxx), Recep (xx), Zahit (xx), Ferhat (x) (Dk. 46 Mikail xx), Mehmet Güven (x) (Dk.

STAT: Mümin Özkasap

HAKEMLER: Oğuzhan Aksu (xx), Mehmet Saldıraner (xx), Ferhat Çalar (xx)

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Ömer (x) - Sertaç (x) (Dk. 78 Volkan xx), Ahmet (x) (Dk. 67 Ümit xx), Hakan (x) (Dk. 67 Kemal xxx), Recep (xx), Zahit (xx), Ferhat (x) (Dk. 46 Mikail xx), Mehmet Güven (x) (Dk. 46 Nizamettin xx), Mehmet Yılmaz (xx), Erhan (xx),  Okan (x)ANKARA DEMİRSPOR: Ömercan (x) - Kamil (x), Hasan Küçcük (x) (Dk. 73 Harun x), Mustafa Kayabaşı (xx), Serdar (x), Ayberk (x) (Dk. 60 Hakan x), Ahmet Devret (xx), Hasan Kaya (x) (Dk. 73 Turan x), Taner (xx), Rahmi Can (xx), İlker (xxx) (Dk. 73 Ahmet x)GOLLER: Dk. 29 İlker (Ankara Demirspor), Dk. 82 Kemal (Manisa FK)SARI KARTLAR: Hakan, Ahmet, Mehmet Yılmaz (Manisa FK), Ayberk, Mustafa, Serdar (Ankara Demirspor) KIRMIZI KART: Dk. 35 Okan (Manisa FK)

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta rakiplerine büyük fark atarak şampiyonluğa koşan lider Manisa Futbol Kulübü, 26'ncı haftada konuk ettiği Play-Off yarışı veren Ankara Demirspor'la son bölümde bulduğu golle 1-1 berabere kaldı.Konuk ekip 29'uncu dakikada İlker'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Ev sahibi ekip, 35'inci dakikada Okan'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. İkinci yarıda Manisa temsilcisine 1 puanı sonradan oyuna giren Kemal Rüzgar, 82'nci dakikada attığı golle getirdi. Manisa FK, 65 puana ulaşıp bitime 11 hafta kala en yakının rakibinin 18 puan önünde zirvedeki yerini korurken, 7'de 7 yapma fırsatını kaçıran Başkent ekibi 44 puana ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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