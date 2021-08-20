Manisa FK'nın konuğu Denizlispor

Manisa Futbol Kulübü, TFF 1. Lig 2. hafta mücadelesinde 22 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te Denizlispor'u ağırlayacak.

Manisa Futbol Kulübü, TFF 1. Lig 2. hafta mücadelesinde 22 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te Denizlispor'u ağırlayacak. Sezona İstanbulspor galibiyetiyle başlayan Manisa FK, rakibini mağlup ederek haftayı galibiyetle kapatmak istiyor.

Manisa Futbol Kulübü, TFF 1. Lig 2. hafta mücadelesinde 22 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Tarihinde ilk kez yükseldiği TFF 1. Lig'e İstanbulspor galibiyetle başlayan Manisa FK, Denizlispor karşılaşmasını da kazanarak haftayı 3 puanla tamamlamak istiyor. TFF 2. Lig'i namağlup şampiyon tamamlayan Manisa FK, TFF 1. Lig'in ilk hafta maçından da sahadan 4-3 galip ayrılarak yenilmezlik serisini 37 maça çıkardı.

MÜCADELEYİ YİĞİT ARSLAN YÖNETECEK

Manisa Futbol Kulübü ile Denizlispor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Yiğit Arslan yönetecek. Mücadelede Yiğit Arslan'ın yardımcılıklarını Murat Temel ve Emir Eray Eyisoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Lütfullah Aslan.

DENİZLİSPOR MAÇINA OTOBÜS SEFERLERİ YAPILACAK

Denizlispor karşılaşmasını tribünden takip etmek isteyen taraftarlar ve futbolseverler için Pazar günü saat 19.30'da Eski Garaj'dan Spor Toto Akhisar Stadyumu'na otobüs seferleri yapılacak.

KARŞILAŞMANIN BİLETLERİ SATIŞTA

Manisa FK'nın kendi taraftarlarıyla buluşacağı Denizlispor maçı biletlerinin satışı www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden devam ediyor. Manisa FK-Denizlispor maçının bilet fiyatları ise şöyle: "Kategori-1 (Batı Kapalı Tribünü E-F-G-H Blokları): 20 TL. Kategori-2 (Batı Kapalı Tribünü A-B-C-D-I-J-K-L Blokları): 15 TL. Kategori-3 (Doğu Maraton Tribünü): 10 TL."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı