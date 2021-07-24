Manisa FK'nın futbol direktörü Yılmaz Bal oldu
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Manisa FK'nın futbol direktörü Yılmaz Bal oldu

Manisa FK'nın futbol direktörü Yılmaz Bal oldu
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Manisa FK'da futbol direktörlüğü görevine Yılmaz Bal getirildi.

TFF 1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Manisa FK'da futbol direktörlüğü görevine Yılmaz Bal getirildi.

Çaykur Rizespor'da yönetim değişikliği sonrasında Haziran ayında görevinden ayrılan sportif direktör Yılmaz Bal, TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Manisa FK'da göreve başladı.2018 yılından beri Çaykur Rizespor'da görev yapan Bal, Karadeniz ekibine birçok önemli ismin transfer edilmesinde başrol oynamıştı. Haziran ayında Rizespor ile ilişkisini kesen tecrübeli futbol adamı, Manisa FK'nın yeni futbol direktörü oldu.


Manisa FK'nın futbol direktörü Yılmaz Bal oldu
Manisa FK'nın futbol direktörü Yılmaz Bal oldu
Manisa FK'nın futbol direktörü Yılmaz Bal oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu

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