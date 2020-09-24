Manisa FK kalbiyle oynayacak
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Manisa FK kalbiyle oynayacak

24.09.2020 14:58 | Son Güncelleme: 24.09.2020 14:58
Manisa FK kalbiyle oynayacak

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezona Çorum FK deplasmanındaki galibiyetle başlayan Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktör Serkan Özbalta, bu hafta cumartesi günü Kocaelispor'u ağırlayacakları maç öncesi iddialı açıklamalar yaptı.

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezona Çorum FK deplasmanındaki galibiyetle başlayan Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktör Serkan Özbalta, bu hafta cumartesi günü Kocaelispor'u ağırlayacakları maç öncesi iddialı açıklamalar yaptı. Ligde şampiyonluğu 2 yıldır Play-Off'ta kaçıran siyah-beyazlılarda Özbalta, "Bu hafta rakibimiz Kocaelispor. Fikstür zor gibi görünebilir ama Manisa FK her maçta kendi oyununu oynayacak. Her maçta oyunu domine eden takım olacak. Kocaelispor da kazanmak isteyecek, onlar da şampiyonluğun ciddi adaylarından. Manisalı futbolseverler sahada kararlı, inançlı bir takım göreceklerdir. O anlamda bizim bir hayalimiz var. Kalbimizi ve ruhumuzu cumartesi günü sahaya vereceğiz. Cumartesi günkü maçtan sonra da 34 haftada kalbimizi ve ruhumuzu sahaya yansıtmaya devam edeceğiz. Bunun sözünü herkese verebilirim. Bu takım hedefine ulaşacak" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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