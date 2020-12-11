Manisa FK'da tek hedef galibiyet

Manisa Futbol Kulübü, Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 15. haftasında deplasmanda Hacettepespor'a konuk olacak. Profesyonel liglerin tek namağlup takımı olan Manisa FK, mücadeleyi kazanarak başkentten galibiyetle dönmek istiyor.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 15. hafta mücadelesinde Manisa Futbol Kulübü, 13 Aralık Pazar günü deplasmanda Hacettepespor'a konuk olacak. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele saat 13.00'te başlayacak. Ligde 38 puanla liderliğini sürdüren Manisa Futbol Kulübü, başkent deplasmanından galibiyetle dönmek istiyor.

Karşılaşmayı Tarık Güldal yönetecek

Manisa Futbol Kulübü ile Hacettepespor arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Tarık Güldal yönetecek. Mücadelede Güldal'ın yardımcılıklarını Caner Eroğlu ve Bekir Özçelik yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Volkan Okur. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı