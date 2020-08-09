Manisa FK'da Bayram iddiası
TFF 2'nci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Niğde Anadolu FK'da top koşturan sağ bek Bayram Büstaç için devreye girdi.
09.08.2020 13:12 | Son Güncelleme: 09.08.2020 13:37
TFF 2'nci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Niğde Anadolu FK'da top koşturan sağ bek Bayram Büstaç için devreye girdi. Genç futbolculara yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren siyah-beyazlıların 21 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna dahil etmek istediği bildirildi. Bonservisi elinde olan genç oyuncunun da Manisa temsilcisine gelmeye sıcak baktığı vurgulandı. Manisaspor altyapısından yetişen Bayram, bu sezon Niğde Anadolu FK'da 4 maça çıktı.
Kaynak: DHA