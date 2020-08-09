Manisa FK'da Bayram iddiası TFF 2'nci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Niğde Anadolu FK'da top koşturan sağ bek Bayram Büstaç için devreye girdi.

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Niğde Anadolu FK'da top koşturan sağ bek Bayram Büstaç için devreye girdi. Genç futbolculara yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren siyah-beyazlıların 21 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna dahil etmek istediği bildirildi. Bonservisi elinde olan genç oyuncunun da Manisa temsilcisine gelmeye sıcak baktığı vurgulandı. Manisaspor altyapısından yetişen Bayram, bu sezon Niğde Anadolu FK'da 4 maça çıktı.

Kaynak: DHA