Manisa FK, Yasin'in transferini açıkladı

MANİSA (DHA) -

SPOR Toto 1'inci Lig'de alt sıralardan kurtulmaya çalışan Manisa Futbol Kulübü, ara transferde daha önce anlaşmaya vardığı Çaykur Rizespor'dan orta saha oyuncusu Yasin Pehlivan'la resmen sözleşme imzaladı. Kulüp binasında gerçekleşen imza töreninde Başkan Vekili Engin Anlı da yer aldı. Siyah-beyazlılarla 1.5 yıllık sözleşme imzalayan 22 yaşındaki Yasin, törende, "Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kolay bir süreç olmadı. Manisa Futbol Kulübü'nde olmaktan dolayı çok mutluyum. Manisa FK forması için elimden gelen en iyi mücadeleyi vermeye hazırım" dedi.

Yasin Pehlivan'ın takıma güç katacağını ifade eden Engin Anlı ise, "Ara transfer dönemi başladı. Biz de Manisa Futbol Kulübü olarak ilk takviyemizi yaptık. Yasin Pehlivan gibi Türkiye'de uzun yıllar forma giymiş çok deneyimli bir ismi kadromuza kattık. Tecrübesiyle ligin ikinci yarısında takımımıza çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Transferin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.Futbola Avusturya'da Rapid Wien altyapısında başlayan Yasin, 2011-2012 sezonunda Gaziantepspor formasıyla Türkiye'ye adım attı. Deneyimli orta saha oyuncusu, Bursaspor, Erciyesspor, Salzburg, Spartak Trnava ve Gençlerbirliği forması giydi.