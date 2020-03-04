: Manisa deprem uzmanı prof. dr. ercan, kırkağaç'ta inceleme yaptı

04.03.2020 13:43 | Son Güncelleme: 04.03.2020 13:45

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Ercan, Kırkağaç'ta inceleme yaptı

DEPREM Uzmanı, Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, geçen 22 Ocak'taki Richter ölçeğine göre 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından binlerce artçı sarsıntı ile beşik gibi sallanan Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, incelemelerde bulundu. Prof. Dr. Ercan, Karakurt Mahallesi'ndeki fay hattının geçtiği bölgede büyük kayalarında bulunduğu yerde kopma ve kırılma görüldüğünü fakat yarıkların oluşmadığını söyledi.

Kırkağaç'ta 22 Ocak'ta meydana gelen depremden en çok etkilenen yerlerinden biri olan kırsal Karakurt Mahallesi'ndeki fay hattının geçtiği bölgede incelemelerde bulunan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, burada depremzedelerle görüştü. Bölgede 'Büyükşehir Yasası' ile belde iken mahalleye dönüştürülen Karakurt'un eski belediye başkanları Vacit Uyar ile Necdi Özkan'ın evlerinin de aralarında bulunduğu hasarlı evleri de gezen Prof. Dr. Ercan, fay hattının geçtiği bölgede büyük kayalarında bulunduğu yerde kopma ve kırılma görüldüğünü fakat yarıkların oluşmadığını gördüğünü söyledi. İnceleme yaptığı evlerden göçükler oluştuğunu gözlemlediği Uyar'ın evi ile kolonlarının hasar gördüğünü ve duvarlarında derin kırıklar olan Özkan'ın evlerinin ağır hasarlı olduğu kaydetti. Mahalle sakinlerinin bölgede büyük deprem beklenip, beklenmediği sorusuna ise Prof. Dr. Ercan, "4,4.5,5.0 gibi depremler olabilir" diye yanıt verdi.

Kaynak: DHA

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