Manisa'da üzüm rekolte çalışmalarında sona gelindi

Manisa'nın önemli tarım ürünlerinin başında gelen ve önemli bir ekonomik değere sahip olan Sultani Çekirdeksiz Üzüm bağlarında 2021 yılı rekolte tahmin çalışmalarında sona gelindi.

Manisa'nın önemli tarım ürünlerinin başında gelen ve önemli bir ekonomik değere sahip olan Sultani Çekirdeksiz Üzüm bağlarında 2021 yılı rekolte tahmin çalışmalarında sona gelindi.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk Şehzadeler Üzüm Rekolte İlçe Tahmin Komisyonu'nun çalışmalarını yerinde incelemek üzere bugün saha çalışmalarına katıldı. İl Müdürü Öztürk'e incelemelerinde Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Gökmen Kaya eşlik etti.

Manisa'nın sadece Türkiye'nin değil dünyanın da en önemli üzüm üretim merkezlerinden biri olduğuna vurgu yapan Öztürk, geçen yıl çoğunluğu Sultani Çekirdeksiz üzüm olmak üzere Manisa'dan yaklaşık 200 bin ton sofralık üzüm ihracatı gerçekleştirildiğini söyledi.

"Komisyon 5 Ağustos'ta toplanacak"

Komisyon çalışmaları hakkında bilgiler veren Öztürk, gelinen noktayı değerlendirdi. Öztürk açıklamasında, "Bakanlık Makamı tarafından, ülke genelinde üretimi gerçekleştirilmekte olan üzüm ürün rekoltesine ait rakamların, kamuoyuna Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından açıklanması amacıyla mevcut bağ alanlarımızda yetiştirilen üzüm ürününün, üretim amaçları doğrultusunda alan ve üretim rakamlarının tespit edilmesi için "İlçelerde Üzümde Rekolte Tahmin Komisyonları ve İl Tahmin Komisyonu oluşturulmuştur. Komisyonlar ben düşme tarihinden itibaren saha çalışmalarına başlamıştır. Komisyonda ve sahada il ve ilçe müdürlükleri, ziraat odaları, ticaret borsaları, TARİŞ, tarım kredi kooperatiflerinden toplam 90 kişi, büyük bir özveri ile çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Sektör paydaşları hem ilçe komisyonlarında hem de il komisyonunda yer almıştır. İlçelerde kurulan komisyonlar çalışmalarını yaparak, il komisyonuna sonuçlarını göndermektedir. Üzüm Rekolte Tahmin Komisyonu 5 Ağustos tarihinde toplanarak nihai kararı alacaktır. Çalışmalar yapılan son toplantı ile sonuca ulaştırılarak, bakanlığımıza gönderilecektir." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı