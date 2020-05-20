Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 755 kişiye ceza
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Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 755 kişiye ceza

Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 755 kişiye bir milyon lira ceza kesildi.

Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 755 kişiye ceza
20.05.2020 02:38 | Son Güncelleme: 20.05.2020 02:38

Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 755 kişiye bir milyon lira ceza kesildi.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 15 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması boyunca, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve 17 ilçede denetim gerçekleştirdi.

Açıklamada, 16-19 Mayıs tarihlerinde uygulanan kısıtlamaya uymadıkları belirlenen 755 kişiye bir milyon 41 bin 348 lira ceza kesildiği bildirildi.

Bu kişilerden 58'i hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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