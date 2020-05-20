Manisa'da sofralık kayısıda ilk hasat yapıldı Manisa'da sofralık kayısıda ilk hasat yapıldı -Erkenci zaza cinsi kayısıda hasat sevinci -Manisa'nın Salihli ilçesi sofralık kayısıda da iddialı Manisa ve bölgesinde en fazla sofralık kayısı üretimi yapılan Salihli Ovası'nda erkenci zaza cinsi kayısı hasadı başladı.

Manisa'da sofralık kayısıda ilk hasat yapıldı

-Erkenci zaza cinsi kayısıda hasat sevinci

-Manisa'nın Salihli ilçesi sofralık kayısıda da iddialı

MANİSA - Manisa ve bölgesinde en fazla sofralık kayısı üretimi yapılan Salihli Ovası'nda erkenci zaza cinsi kayısı hasadı başladı.

Manisa'nın kayısı diyarı Salihli'nin Adala, Taytan, Akören ve Dombaylı mahallelerinde rengi, aroması ve tadı ile ön plana çıkan sofralık erkenci zaza cinsi kayısının hasadına başlandı. Bahçelerdeki ağaçlardan toplanan erkenci kayısılar, kalitesi ve büyüklüğüne göre kasalara sıralandıktan sonra tüketilmek üzere Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

"Sofralık kayısıda iddialıyız"

Dombaylı Mahallesinde zaza cinci kayısı hasadının başladığını belirten Salihli Ziraat Odası Başkanı ve aynı zamanda kayısı üreticisi Cem Yalvaç, "Zaza cinsi kayısımızın hasadı 15-20 gün sürer, akabinde mektepli, prima, Iğdırlı ve perfect cinsi olmak üzere kademe kademe temmuz ayı sonuna kadar hasadımız devam eder." dedi.

Salihli'de 5 bin 200 dekar alanda kayısı üretimi yapıldığını belirten Yalvaç, "Aromasıyla tadıyla ister reçellik, ister sofralık, isterse hoşafta kullanmak üzere kayısılarımız her konuda Türkiye'de en iddialı kayısılarından bir tanesidir. Mersin ilinin Mut ilçesindeki erkenci kayısı ile hemen hemen Salihli kayısısı aynı zamanda çıkar. Fakat bizim şansımız erkenci zazalarımız 15-20 gün önce geldiği için şuan fiyat yönünden daha iyidir" diye konuştu. Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı 'Evde kal' çağrısında da bulunan Yalvaç, "Siz evde kalın Türkiye, çiftçimiz sizler için üretiyor." dedi.

"Geçen yıla göre verim düşük"

Günün 8 saatinin kayısı toplamakla geçtiğini belirten Mehmet Yel ise, "Bahçe güzel, ağaçlarda ufak ise bir kişi günde yarım tona kadar kayısı topluyor. Ağaçlar büyük, kayısı da seyrek ise o günkü bahçenin şartına göre 250 kilo ile 500 kilo arasında değişiyor. Ağaçlardaki meyve miktarı geçen yıla göre çok düşük, dörtte biri anca var" diye konuşurken Emine Algan ise kayısı toplamanın çok güzel olduğunu ve severek topladığını söyledi.

Kaynak: İHA