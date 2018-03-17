Manisa'da Öğrencilerden Şehitlik Ziyareti

Şehzadeler ilçesinde Gediz Anadolu Lisesi öğrencileri, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü Yılı ve Şehitler Günü dolayısıyla Garnizon Şehitliğini ziyaret ederek şehitlerin kabirlerine çiçek bıraktı.

Şehitler için dua eden öğrenciler, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, PKK terör örgütü ile girilen çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Vedat Öz'ün annesi Bilgen Öz'ün elini öperek hayır duasını aldı.

Öğrenciler daha sonra, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni İsmail Hakkı Canbaz eşliğinde tüm şehitler için dua ettiler.



18 Mart Çanakkale Zaferi'ndeki ve tüm şehitleri anmak, onlarla paylaşımlarda bulunmak üzere böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirten Gediz Anadolu Lisesi Müdürü Bülent Tonoz, şöyle konuştu:



"Dün şehitlerimiz adına bir lokma döktürdük. Bugün de dualarımızla onların yanındayız. Pazartesi günü de Çanakkale menüsü ile öğrencilerimizle yemeğimizi yiyeceğiz. Onlarla doluyuz, onlarla birlikteyiz, ruhları şad olsun."