Manisa'da 'Mahallede Maç Var Turnuvası'nın şampiyonları belli oldu

MANİSA (İHA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle Anadolu Yıldızlar Ligi projesi kapsamında düzenlenen 'Mahallede Maç Var' 23 Nisan Futbol Turnuvası, Manisa'da oynanan final maçıyla ile tamamlandı. Salihli Belediyespor ile Salihlispor arasında oynanan final maçını seri penaltılar sonucu Salihli Belediyespor kazandı.

Ülke genelinde düzenlenen ve Manisa'da 14 takımdan 154 sporcunun katılımı ile 2 hafta süren 'Mahallede Maç Var Turnuvası' final etabı müsabakaları, Şehzadeler İlçesi Emin Kaçar Spor Tesisleri'nde oynandı. Büyük heyecan ve dostluk içerisinde oynanan turnuva sonunda; Salihli Belediyespor ile Salihlispor arasında oynanan final maçı normal süresi 3-3 bitti. Uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca, seri penaltı vuruşlarına gidildi. Salihli Belediyespor, penaltılar sonucunda rakibini 16-15 yenerek, turnuvayı birincilikle bitirmeyi başardı.

Dereceye giren sporculara katılım belgeleri, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Kerim Kocabıyık ve Manisa Futbol İl Temsilcisi Behçet Atlı tarafından verildi. Grup müsabakaları 14-20 Mart tarihlerinde Aydın'da gerçekleştirilecek.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, turnuvaya katılan tüm sporcularımızı tebrik ederek, "Mahalle futbolunun heyecanını 23 Nisan ruhu ile birleştirerek bütün ülke çocuklarına yayma amacı ile başlatılan turnuvamızda birbirinden güzel maçlar oynandı. Çocuklarımız için unutulmaz bir heyecan oldu. Katılımdan memnunuz. Turnuvada emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi. - MANİSA