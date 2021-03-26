Manisa'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar halatlarla çekilerek kurtarıldı

Manisa'nın Salihli ilçesinde kar nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince iş makinelerine bağlanan halatlarla çekildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde kar nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince iş makinelerine bağlanan halatlarla çekildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Demirci, Yunusemre, Şehzadeler, Turgutlu, Salihli, Kula, Ahmetli ve Gördes ilçelerinin yüksek kesimlerindeki kar yağışının ardından yollarda tedbir aldı.

Ekipler, özellikle kırsal mahallelere giden yolların açık tutulması için kar küreme, tuzlama ve solüsyon çalışması yapıyor.

Salihli ile İzmir'in Ödemiş ilçesi arasındaki yolda kar nedeniyle mahsur kalan araçlar, Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleriyle çekilerek kurtarıldı. Araçlarda bulunanlar, belediye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram