Manisa'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Manisa'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 45 AHB 683 plakalı kamyonet ile 45 M2199 plakalı otomobil, Nişancıpaşa Mahallesi'nde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonet Erdal Tarakçıoğlun'a ait marketin kapısına çarparak durabildi.

Nezir Tetik yönetimindeki otomobilde yaralanan 1'i çocuk 3 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Manisa Şehir Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olay yerinden kaçtığı ileri sürülen kamyonet sürücüsünün bulunması için çalışma başlatıldı.

Kaza anı işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Manisa'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı

Manisa'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı

Manisa'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı

Çaldıkları otomobille gittikleri İstanbul'da yakalanan 3 çocuk Ordu'ya getirildi

Çaldıkları otomobille gittikleri İstanbul'da yakalanan 3 çocuk Ordu'ya getirildi

 Üç araca çarpan otomobil, dördüncü aracın üstünde asılı kaldı

Üç araca çarpan otomobil, dördüncü aracın üstünde asılı kaldı

 En büyüğü 15 yaşındaki 3 çocuğun çaldıkları araçla 900 KM'lik kaçışı 7. günde son buldu

En büyüğü 15 yaşındaki 3 çocuğun çaldıkları araçla 900 KM'lik kaçışı 7. günde son buldu

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title