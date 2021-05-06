Manisa'da kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı
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Manisa'da kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Manisa'da kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel

Manisa'nın Kula ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Kula Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kablo hırsızlığı ihbarı üzerine düzenledikleri operasyonda gözaltına alınan S.A, Z.Ö, O.Ç. ve H.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Polis ekipleri, Seyitali Mahallesi Sazlık Küme Evleri bölgesinde düzenledikleri operasyonda S.A, Z.Ö, O.Ç'yi 300 kilogram bakır kabloyu yakmak isterken yakalamış, olaya karıştığı iddia edilen H.A'yı da gözaltına almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

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